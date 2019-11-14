高雄包裹炸彈案 「惡作劇」男女重判9年半、8年

高雄包裹炸彈案造成1重傷，製土爆裂物男女重判9年半、8年。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-14 19:59:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕戴姓男子為鍾姓女友人出氣，並向馮姓男子催討千萬債務糾紛，涉嫌共買材料，由戴男製造炸彈偽裝成包裹，以快遞送至馮男公司門口，馮男打開引爆被炸，全身高達60％二度灼傷，高雄地院審結，對戴男、鍾女各判9年半、8年，全案可上訴。

被害人馮男逃過死劫，目前仍需植皮、復健，高雄地檢署認定戴男（62歲）、鍾女（42歲）涉嫌殺人未遂，因製造具殺傷力的土製炸彈，還涉及違反槍砲彈藥管制條例，2人均否認有殺人意圖，強調只是想嚇馮男，鍾女也為戴男說話，供稱只是想「惡作劇」一下，怎知爆炸威力如此強大，高雄地院今午宣判，並未採信被告說詞。

請繼續往下閱讀...

據了解，鍾女稱與設計公司馮姓負責人疑有債務糾紛，向好友戴男抱怨2013年至2016年間，馮陸續向她借了1000多萬元，知名大學電機系的戴男決定替她出頭，特地從北部南下高雄，2人一起到五金行購買製造炸彈的材料，製成爆裂物包裹，再變裝成快遞，送爆裂物至馮男的公司門口，員工將包裹送進辦公室桌上，馮男打開時引爆受傷。

2人犯案後，鍾女開車載戴男到高鐵左營站搭車返北部住處，戴男家人全然不知，直到警方北上新北市逮人，戴妻才知高雄爆炸案是丈夫所為，不敢置信，高雄檢警再到屏東帶回鍾女，突破心防宣布破案，高雄地院依殺人未遂等罪、槍砲案，判決戴男9年半徒刑、鍾女8年。

高雄包裹炸彈案主嫌戴男。（資料照，記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法