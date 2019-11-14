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消防署舉辦「科技救災論壇」 盼與時俱進優質救災

消防署於今日舉辦108年「消防科技救災論壇」，現場展示多項消防科技產品。（消防署提供）

消防署於今日舉辦108年「消防科技救災論壇」，現場展示多項消防科技產品。（消防署提供）

2019-11-14 14:06:09

〔記者陳薏云／新北報導〕近年來極端氣候造成天災及各種人為災難，成為嚴峻的挑戰，不再是傳統救災方式，不斷考驗著政府的救災效能，消防署於今日舉辦108年「消防科技救災論壇」，廣邀消防機關、學術界及各地消防工會、基金會及廠商共同參與，期望透過中央、地方政府及民間相互交流，激盪出更多創意，來協助消防單位提供給民眾更優質的救災服務。

本次論壇由消防署長陳文龍主持，特別頒發感謝狀予各發表人以表謝忱。另為感謝中華消防協會長期以來協助推動消防防災事務之熱誠，本次特邀請該協會理事長陳崇賢擔任嘉賓。

論壇中介紹多項科技利器，包括無人機於消防的應用、應用人工智慧技術於早期火災探測預警與消防救災整合、多功能災害救援機器人、消防機器人之應用與實際案例分享、前進模擬技術-指揮官協調管理系統ERCA、智慧三維人員進出管制與室內定位之創新應用、基隆市消防局創新之火場管制APP等，提供各界未來研發及消防機關提升救災效能運用。

消防署表示，不論是政府或民間，都在消防救災領域投注了相當多的努力。盼能建構救災裝備器材之創新及參與討論平臺，共同研創救災科技，並展示最新救災裝備器材，增進搶救效能並提供消防人員更安全保障。

消防署於今日舉辦108年「消防科技救災論壇」，廣邀消防機關、學術界及各地消防工會、基金會及廠商共同參與，期望透過中央、地方政府及民間相互交流。（消防署提供）

消防署於今日舉辦108年「消防科技救災論壇」，廣邀消防機關、學術界及各地消防工會、基金會及廠商共同參與，期望透過中央、地方政府及民間相互交流。（消防署提供）

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