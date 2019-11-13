國道「龜速」被罰 男辯20年老車加速不快

辛姓男子開車以時速96公里行駛國道三號北上175公里的內側車道，因「龜速」行為被開罰3000元。圖為國道警方取締示意照。（資料照，記者彭健禮攝）

2019-11-13 20:14:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕辛姓男子開車以時速96公里行駛國道三號北上175公里的內側車道，因「龜速」行為被開罰3000元，他不服提行政訴訟，辯稱當時要超車，但20年老車加速不快；但法官檢視警方採證6秒行車畫面，認為已有足夠時間讓辛男加速，但行駛內線的辛男，仍與行駛於中線的車輛一前一後保持距離，沒有超車，認定裁罰無誤，駁回辛男之訴。

辛男於今年5 月14日下午1點35分，行經國道三號北上175公里處，被國道七隊員警以雷射測速儀，測得他以時速96公里行駛內側車道，被警方逕行舉發「同向三車道 ，內側為超車道，小型車車速96公里（經科學儀器測定），低於最高速限110 公里行駛內側車道」之違規，被新竹監理所苗栗監理站裁罰3000元，並記違規點數1點。

請繼續往下閱讀...

辛男收到罰單，不服提行政訴訟，稱因中線前車太慢，他需要超車，正加速中，但他20年老車加速不可能在短時間內加到時速110公里，主張自己沒有違規，聲明撤銷處分。

但法官當庭勘驗採證光碟，發現辛男於警方採證過程6秒，與中線車道之車輛始終保持大致相同之距離、始終未超越中線車道之車輛，且當時高速公路路況正常未阻塞，法官認為，辛男已有相當時間可進行加速，但卻與一般超車之行為顯有不同，不採信辛男超車辯詞。

且法官認為，按「高速公路及快速公路交通管制規則」明文，內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。辛男駕駛小客車未以規定之最高速度行駛內側車道，違規行為明確，裁罰無誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法