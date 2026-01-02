獨家》恆春祭出專屬「台電ETF」搶人口！ 設籍滿3年「半年配」900元

恆春搶救人口大作戰，祭出專屬「台電ETF」，凡設籍滿3年居民可「半年配」900元。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣恆春鎮人口流失警訊持續拉警報！受到出生率低迷及福利門檻過高影響，恆春鎮人口已連續兩年跌破3萬人「設鎮」大關，最新數據僅剩2萬9千餘人，與10年前相比流失超過2千人。為扭轉「生不如死」的人口結構，恆春鎮代會與鎮公所聯手出擊，宣布全面放寬凍結10年的福利門檻，將廣受矚目的台電生活福利金轉型為「恆春人專屬ETF」，設籍滿3年即可享有「半年領一次」的現金紅利，力邀外地「墾漂族」正式落地生根。

恆春鎮代會主席趙記明、鎮長尤史經共同提案，針對《恆春鎮生活福利金自治條例》進行「大手術」。過去長達10年的時間，相關福利門檻與補助金額始終停留在2014年的標準，導致許多在恆春工作、居住多年的「墾漂」族及新住民，因設籍年限過長而無法享受福利，被批評「誘因與現實脫節」。

「人口結構變了，門檻不修怎麼留人？」趙記明強調，恆春擁有得天獨厚的山海風光，吸引許多人遷居，但高生活成本與僵化的福利政策卻讓人卻步。此次修法重點在於全面調降設籍年限，只要設籍滿3年且未遷出，就能領取各項津貼，首波已通過重陽節禮金發放，後續將針對學雜費補助等項目陸續鬆綁。

在各項福利中，最令鎮民有感的是每月150元的「台電生活福利金」。在修法後，這筆福利金被包裝成「恆春人專屬台電ETF」。根據新制，自115年（2026年）起，凡設籍滿3年的鎮民即可納入領取對象。這筆「配息」將採取「實際設籍、按月計算」的方式，每半年核撥一次，每人每月補助新台幣150元，採每半年核撥900元。發放時間為每年8月及隔年1月撥入帳戶。

鎮公所預估，門檻放寬後將增加約3百多萬元的預算支出，但透過這種類似「被動收入」的福利機制，能有效提高外來人口的設籍意願，讓福利金發揮最大的磁吸效應。此外，針對長者，連續設籍三年也會發放重陽敬老金。

「住了快10年，孩子都上小學，終於能領到了！」多位在恆春經營民宿與餐飲的「墾漂」族聞訊紛紛表示支持。他們認為，這150元雖然數額不多，但象徵鎮公所對「新恆春人」的認同，能增強歸屬感。

鎮長尤史經指出，恆春半島人口衰退已難靠自然增加逆轉，必須主動出擊「搶人」。未來鎮公所將配合鎮代會，積極研議財源配套，務必讓這份「2026福利大躍進」準時到位，讓恆春重現南台灣觀光大鎮的活力與人情味。

