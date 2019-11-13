3人以上算聚眾！ 攜械聚眾鬥毆最重判7年半 立院初審通過

法務部政務次長陳明堂。（記者謝君臨翻攝）

2019-11-13 15:49:33

〔記者謝君臨／台北報導〕為防止聚眾鬥毆亂象，立法院司法及法制委員會上午初審通過「刑法部分條文修正草案」，明定3人以上為聚眾，並新增意圖要件，若於公共場所聚眾並攜帶凶器施以強暴脅迫，或造成公眾及往來交通危險，首謀及下手者最重處7年半徒刑，在場助勢者最重處1年半徒刑或15萬元罰金。本案需交由黨團協商。

立院司委會上午審查「刑法第149條及第150條條文修正草案」，修法重點包括將「公然聚眾」的要件改為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，並增訂加重處罰態樣，提高罰金及刑度，另增列不罰及減輕刑責條款等。

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現行刑法第150條條文規定，公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或300元以下罰金。首謀及下手實施強暴脅迫者，處6月以上5年以下有期徒刑。

初審通過條文為，意圖為強暴脅迫，於公共場所或公眾得出入的場所聚集3人以上，而施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑。

此外，本次修法也新增2項加重處罰態樣，得加重其刑至2分之1，包括意圖供行使之用而攜帶凶器或其他危險物品犯之；因而致生公眾或交通往來之危險。換言之，在場助勢者最重可處1年半徒刑或15萬元罰金，首謀及下手實施者最重可處7年半徒刑。

另，本次修法也增訂減輕刑責條款，若自動或受公務員制止而當場停止行為者，在場助勢者，不罰；下手實施者，得減輕其刑。

至於刑法149條條文部分，則因涉及聚眾解散命令部分，在場立委認為恐與集會遊行法、社會秩序維護法等規定產生衝突，經討論後認為仍有疑義，因此條文保留送協商討論。

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