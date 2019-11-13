反毒博物館列車開到彰化 陳其邁展政府反毒魄力

行政院副院長其邁（中）今參觀在彰化縣立圖書館舉辦的反毒行動博物館特展，展現政府反毒的決心和作為。（記者張聰秋攝）

2019-11-13 14:45:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕「藥不藥‧一念間」反毒行動博物館巡迴特展即日起到11月29日在彰化縣立圖書館展出，行政院副院長陳其邁今進場參觀，行動宣誓政府緝毒、杜絕毒品危害民眾的作為，今年1至8月全台查獲毒品6100多公斤，政府也編列33億元預算進行緝毒等相關業務，多管齊下讓大家遠離毒品的危害。

這場展覽，由法務部、教育部、衛福部食藥署及科博館，結合民間資源促成，展覽館內容包含「藥到命除」、「真藥命」、「不藥臉」、「藥損大腦」、「藥損人體」、「藥害影片」、「藥你上當」、「藥命的謊言」、「不藥，千萬不藥」、「藥害的陰影」8大主題展區。

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拚連任的民進黨彰化縣第2選區立委參選人黃秀芳，今邀請曾經擔任醫師的陳其邁到彰化一同參觀反毒行動博物館，他們喊口號比手勢，行動宣誓拒絕毒害滲透學校、社區、家庭。

陳其邁肯定黃秀芳國會問政的認真，支持行政院反毒預算和修法，也表明政府緝毒的作為和成效。

陳其邁說，毒品是萬惡之首，蘇貞昌院長上任後，行政院持續推動安居緝毒專案，今年1至8月查獲毒品6100多公斤，發揮緝毒的成效，也展現政府反毒決心，尤其在預算方面，2017年編列18億元，今年提高近1倍，包含動用第2預備金和預算編列共33億元，從防毒、緝毒到戒毒等不同階段的策略，既是行政部門和檢察治安機關的責任，未來相關的修法，國會扮演重要的角色。

黃秀芳表示，反毒是個不分年齡、不分立場、不分中央地方的重要議題，她一直很關注毒品的相關議題，也注意到使用毒品的年齡層持續下降的趨勢，她擔心毒品逐漸滲入校園，特別邀請陳其邁副院長一同關注這個議題，守護家園不被毒品入侵。

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行政院副院長其邁（後排站立右3）和立委參選人黃秀芳（後排站立右4）等民代，帶著小朋友手比不，宣誓拒絕毒品的危害。（記者張聰秋攝）

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