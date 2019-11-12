司機發高燒開到昏厥... 乘客怒向客運公司求償195萬

新竹地院審理認為，莊男是因怕全勤獎金被扣才硬撐不休直到病倒，與客運公司無關，判決駁回張男之訴。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-12 21:07:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕罕見案例！新竹張姓男子連兩天搭公車時發現莊姓司機發燒精神不濟，甚至開到終點站就昏厥送醫，張男認為是血汗客運公司不准莊男請假，拿乘客與司機性命開玩笑，憤而求償195萬元，新竹地院審理認為，莊男是因怕全勤獎金被扣才硬撐不休直到病倒，與客運公司無關，判決駁回張男之訴。

張男說，去年8月7日、8月8日兩天連續搭乘客運公車，司機均為莊男，他坐在司機正後方位置，發現莊男頭一直往下看，他問莊男為何頭一直往下看，應該要往前看，司機則回說他前一天休假，去醫院門診發高燒38.5度，醫生勸他不適合繼續開車，隔天司機打電話給公司經理，經理說沒有人手，還是要去上班。

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去年8月7日當天司機說他已經發高燒到39.5度，精神不濟、注意力不集中，一天要開整整16個小時。8月8日司機發燒高達40度，卻從新竹市香山區一路開過去，他發現司機有差點擦撞他車、人行道、安全島、路樹等危險，司機說他看不清楚路況，他則認為該客運公司草菅人命。

當司機開到國賓大飯店站時，說他快要暈倒了，他說這樣乘客也很危險；繼續開到新竹火車站附近的站牌時，司機停好車後馬上即昏迷於駕駛座上。他立刻請人幫忙送醫急診，隔天轉送病房，他有去探視司機。

他說每個人都希望平安出門、平安回家，但該客運與經理罔顧車內乘客性命，拒絕讓司機休息，嚴重影響乘客及司機生命安全，草菅人命天理不容。他依據消費者保護法規定向該客運與經理連帶求償精神慰撫金（壓力、痛苦、生命危險）195萬元。

客運公司不否認莊姓司機當天開車到站牌後昏厥，卻否認明知莊男生病卻以司機人力不足為由拒絕其請假，而有罔顧司機及乘客人身安全等情事。

法官綜合證人莊姓司機與其他人證詞，認為該客運未曾發生過司機要請假，但公司不准的情形，且若司機請假，公司即會調度司機來遞補。

法官提示醫院急診病歷記載莊男「全身無力、畏寒、眼睛看不到」等內容時，莊男卻稱沒有這樣說過。還說他很不想來開庭，因為要扣全勤與其他獎金總共要扣9千元，法官認為這可見證人極為重視其全勤獎金等相關收入，據此或可推論，當時在身體不適情形下仍到班駕車，可能係考量全勤獎金等相關收入之緣故，並非請假不准。最後駁回全案。

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