驚！房仲被地下錢莊逼急 竟吞客戶辛苦購屋款

新北地院審理後，依侵占及偽造文書罪，判謝男1年徒刑，可上訴。（資料照）

2019-11-12 17:49:25

〔記者王定傳／新北報導〕謝姓房仲因積欠地下錢莊債務，竟把歪腦筋動到客戶身上，吞了代客戶管理的房租租金15萬元後，又偽造買賣契約，聲稱有人要以423萬賣房，騙曾姓買家匯款，吞了她辛苦存下、用來購屋的158萬元款項，新北地院審理後，依侵占及偽造文書罪，判謝男1年徒刑，可上訴。

檢警調查，去年4月間，謝男因積欠地下錢莊債務，為了償還債務，竟利用代陳姓客戶出租房屋機會，侵占15萬元租金。

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不僅如此，同年11月間，他還偽造「成屋買賣契約書」，向曾姓女買家聲稱有人要以423萬元賣房，等曾女受騙上當匯款後，再吞了她辛苦購屋款158萬元，全都拿來償還地下錢莊債務。

謝男後來因曾女不斷詢問何時履約，為了拖延交屋時間，又偽造房屋買賣訂金收據，向曾女佯稱有一名陳姓買家要以580萬購屋，直到今年1月，他實際無法再繼續隱瞞，因而向曾女坦言一切都是謊言。

被害者提告後，他坦承犯行，但至今仍沒有賠償被害者損失，法官審理後依侵占及偽造文書罪，判他1年徒刑，可以易科罰金，金額36萬5000元，已比他騙人所得低上許多。

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