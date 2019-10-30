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妙齡女租屋透露「我賣肉的」 房仲傻眼：豬肉還是牛肉？

台中市區一些出租套房成為「個人工作室」承租標的。示意圖，與新聞事件無關。（記者許國楨攝）

台中市區一些出租套房成為「個人工作室」承租標的。示意圖，與新聞事件無關。（記者許國楨攝）

2019-10-30 06:50:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名從事特種行業的妙齡女子要租屋當「個人工作室」找上女房仲，挑明只租3個月，說明因為自己是「賣肉的」，讓古意的女房仲一下會意不過來，最後了解原委才吐出6個字：「妳真的超直白。」

據了解，許多應召站為了規避查緝，防止「雞蛋放同一個籃子」被警方相關單位一舉查獲，紛紛改「化整為零」方式，租下套房採所謂的一樓一鳳方式經營，但久之也有應召女或是要兼差的女生，為不讓應召站剝削，乾脆自己租套房成立「個人工作室」，再透過網路或賴等群組攬客。

此舉讓市區一些出租套房成為承租標的，卻也出現令人聽了臉紅心跳的意外插曲，一名房仲公司老闆說，前幾天一名打扮入時，身材姣好的妙齡女子上門，向公司一名女房仲表示要租套房，且挑明只要租短期3個月就好，雖然只要房東同意就好，但女房仲基於職業道德，仍不免好奇詢問，「小姐，請問妳從事什麼工作。」

沒想到對方竟臉不紅氣不喘的答說，自己從事自由業，「賣肉的」；「蛤？是賣豬肉還是牛肉」，女房仲一時意會不過來還連問了好幾次，對方竟然再次大聲強調，「就是賣那種肉，但此肉非彼肉。」一點也不在意周遭差點要從椅子上跌下來的其他房仲眼光。

女房仲這下終於會意過來，最後仍婉轉以「再向房東詢問看看」婉拒；但整段超直白的租屋術語過程仍讓該名房仲公司老闆說，怎麼會有人把這個行業說得如此輕鬆，不可思議，是他太古板還是現代年輕人太開放，實在令人大開眼界。

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