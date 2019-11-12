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山區失聯43小時 身障婦平安獲救、肢體疑受凍僵硬

吳婦外出失聯43小時後，被搜救人員平安尋獲。（圖由讀者提供）

吳婦外出失聯43小時後，被搜救人員平安尋獲。（圖由讀者提供）

2019-11-12 14:47:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮56歲吳姓婦人，因病領有身心障礙手冊，行動緩慢；她於10日下午3點外出走失，家屬報警協尋。連日來，警、消、義消、社區守望相助隊及苗栗縣山城救難協會等，動員上百人次搜救，都不見人影，不過今天上午在之前搜尋過的地點、吳婦住家後方山區果園，將吳婦尋獲，吳婦意識清楚、肢體疑似受凍僵硬，送醫救治。

大湖警分局坪林派出所於10日晚間近7點，接獲吳婦丈夫報案，指妻子於當天下午3點許，外出後失聯，因妻子患有小腦萎縮症、行動緩慢，為重度障礙，擔心妻子安全。

警方受理後，除請求消防、義消10人支援，也通報雙連、景山、坪林守望相助隊50人，在吳婦失蹤地點的雙連山區搜尋至11日凌晨1點，沒發現吳婦人影。

11日清晨6點，警、消、義消、社區守望相助隊再次擴大範圍搜尋，並請苗栗縣山城救難協會加入，約50人投入搜救，至昨天晚間9點，仍未發現吳婦。

今天上午8點起，搜救工作持續展開，搜救人員分4路針對吳婦住家旁三面山懸崖處及景山溪底延線，再進行搜尋，其中一組人馬於上午10點30分許，在吳婦住宅後方山區果園，發現吳婦，倒臥林間。

搜救人員趕緊上前，發現吳婦意識清楚，但因疑似夜間低溫受凍，肢體僵硬，趕緊通報救護車送往台中市東勢農民醫院救治。

吳婦失聯超過43小時，且連續2晚得承受野外夜間低溫，今天被平安尋獲，家屬與搜救人員都感到興奮不已；只是，因吳婦被尋獲地點，之前就已搜尋過，讓搜救人員也感到不可思議。

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