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首頁　>　社會

焚燒稻草注意了！南投縣出動空拍機監控農地

南投縣第2期稻米收割11月初巳陸續展開，為避免農友們收割後露天燃燒稻草，縣府出動空拍機監控農地。（南投縣政府提供）

南投縣第2期稻米收割11月初巳陸續展開，為避免農友們收割後露天燃燒稻草，縣府出動空拍機監控農地。（南投縣政府提供）

2019-11-12 08:13:00

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣第2期稻米收割11月初巳陸續展開，為避免農友們收割後露天燃燒稻草，縣府環保局已針對水稻種植區域，以UAV空拍機進行空拍作業，建立種植面積資料，並將於收割後持續空拍比對，如發現有露天燃燒情事，將彙整地籍資料函請農業處列管，以為次年度公糧收購管制之依據，並藉以遏止露天燃燒。

環保局表示，108年度第2期稻米收割範圍，涵蓋草屯、竹山、南投及名間等鄉鎮，惟收割期間適逢東北季風暨空氣品質不良好發期，縣府環保局積極推動稻草就地切割及翻耕掩埋、種植綠肥、作物栽培覆蓋、益菌肥施作、製作稻草工藝品及手工紙等，盼能改變稻草傳統燃燒的處理方式，請縣民配合切勿露天燃燒，共同維護本縣空氣品質。

南投環保局呼籲，由於露天燃燒稻草農業廢棄物，會產生大量煙霧（PM2.5）除影響空氣品質及用路安全，更可能直接影響自身及鄰近居民健康，若遭查獲將處1200元以上10萬元以下罰鍰。民眾若發現露天燃燒行為，可直接通報環保局公害陳情專線（049）223-4685或（049）222-3763，由環保局派員來協助處理。

南投縣第2期稻米收割11月初巳陸續展開，縣府環保局籲民眾勿露天燃燒稻草。（資料照）

南投縣第2期稻米收割11月初巳陸續展開，縣府環保局籲民眾勿露天燃燒稻草。（資料照）

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