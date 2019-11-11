膠筏撞漁船翻覆 高雄林園2人落海失聯搜救中

警方、消防隊及海巡隊在海邊搜尋。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-11 19:23:27

首次上稿 18:05

更新時間 19:23

〔記者洪定宏／高雄報導〕54歲張姓與53歲蔡姓男子今天上午在高雄市林園區搭膠筏出海釣魚，疑似撞到屏東縣東港籍漁船後翻覆，張、蔡2人爬回膠筏後，於下午約2點，以手機致電黃姓友人等親友，但不久失聯，警方、消防隊、海巡隊及空勤總隊獲報，持續搜尋中。

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疑似肇事的漁船明天將在東港接受調查，釐清是否曾發生撞船事件及確切的時間、地點。

海巡署第五岸巡隊指出，張、蔡2人平日進出港正常，今天上午8點在港嘴安檢所登記後出港，因最近風浪較大，通常會在下午回港。

但安檢所人員下午3點未見膠筏返回，前去詢問家屬，然後到海邊查看，遇到黃男指稱翻覆的膠筏，確認是張、蔡所有，趕緊啟動搜尋。

警方強調，依據黃男說法，張、蔡2人爬回膠筏後，蔡男於下午2點打電話給他，告知曾撞船翻覆，但沒說時間及地點，強調已在回程，請黃男在港嘴里出海口碰面。

但不久黃男及張、蔡2人其他親友回撥手機均無人接聽，黃男於下午4點40分抵達時，只見翻覆的膠筏被沖上岸，卻沒看到張、蔡2人，擔心2人可能落海，趕緊告知安檢所人員通報搜救。

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