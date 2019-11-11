妻告知：「我想跟他在一起」 傷心人夫獲賠40萬

2019-11-11 15:20:22

〔記者王定傳／新北報導〕留美歸國的王姓男子，發現陳姓妻子與吳姓男子交往曖昧，除了約會、拍親密照外，陳女甚至留宿吳男住處，他委婉告知妻子想維持家庭完整性，陳女卻回以：「我心裡有別人了、我想跟他在一起」王男最後只好跟陳女離婚並提出求償，新北地院審理後判決陳、吳2人賠償王男40萬元。

王男發現陳女自去年12月起與吳男交往，2人常外出約會、拍親密合照，陳女甚至多次留宿吳男住處，今年6月，王男傷心決定離婚，並對2人提出100萬元求償。

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王男並提出妻子的手機發話位置，證明陳女手機發話位置，都在吳男住處附近，且有留宿情形。此外，他還提出錄音記錄為證，對話中，陳女當面告知：「我不愛你了」，王男委婉地說：「希望維持這個家」。

不料，陳女卻回說：「我會維持這個家，可是我心裡有別人了」、「我想跟他在一起」、「因為我愛的人不是你啊」；王男追問：「你有老公，有小孩，就把心放在別人，你怎麼會這樣做啊」，陳女再回:「因為在你這裡，沒有，沒有得到愛」。

不僅如此，由於吳男與陳女簡訊對話及IG留言曖昧，加上留宿行為，法官最後判定2人有親密交往關係，已逾越一般正常異性朋友社交正當往來，侵害配偶權，判賠40萬。

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