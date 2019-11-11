為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

妻告知：「我想跟他在一起」 傷心人夫獲賠40萬

2019-11-11 15:20:22

〔記者王定傳／新北報導〕留美歸國的王姓男子，發現陳姓妻子與吳姓男子交往曖昧，除了約會、拍親密照外，陳女甚至留宿吳男住處，他委婉告知妻子想維持家庭完整性，陳女卻回以：「我心裡有別人了、我想跟他在一起」王男最後只好跟陳女離婚並提出求償，新北地院審理後判決陳、吳2人賠償王男40萬元。

王男發現陳女自去年12月起與吳男交往，2人常外出約會、拍親密合照，陳女甚至多次留宿吳男住處，今年6月，王男傷心決定離婚，並對2人提出100萬元求償。

王男並提出妻子的手機發話位置，證明陳女手機發話位置，都在吳男住處附近，且有留宿情形。此外，他還提出錄音記錄為證，對話中，陳女當面告知：「我不愛你了」，王男委婉地說：「希望維持這個家」。

不料，陳女卻回說：「我會維持這個家，可是我心裡有別人了」、「我想跟他在一起」、「因為我愛的人不是你啊」；王男追問：「你有老公，有小孩，就把心放在別人，你怎麼會這樣做啊」，陳女再回:「因為在你這裡，沒有，沒有得到愛」。

不僅如此，由於吳男與陳女簡訊對話及IG留言曖昧，加上留宿行為，法官最後判定2人有親密交往關係，已逾越一般正常異性朋友社交正當往來，侵害配偶權，判賠40萬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播