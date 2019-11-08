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不捨！主人車禍驟逝 忠犬「阿狗」連4天回事故現場悲泣

花壇彰員路本月5日發生砂石車輾斃男子命案，地方議論紛紛。（記者湯世名翻攝）

花壇彰員路本月5日發生砂石車輾斃男子命案，地方議論紛紛。（記者湯世名翻攝）

2019-11-08 13:30:36

〔記者湯世名／彰化報導〕不捨！彰化縣花壇鄉李姓男子5日傍晚為飼養多年的小黑狗「阿狗」買完滷肉飯，才剛走出店門口即慘遭砂石車輾過爆頭慘死，直到警方處理完事故，小黑狗都守護在場不願離去，連日來地方傳出「阿狗」4天來除了在主人住處休息，還會到事故現場徘徊並發出悲鳴聲，甚至有人曾看到牠流淚，鄉親買便當給牠，也都不吃僅喝水，所幸今天已開始進食，網友都希望黑狗和其家人都能早日走出悲痛。

這起不幸事故發生在5日傍晚近6時，1輛砂石車行經彰員路、三芬路口處彰化警分局三家派出所前時，與1名正準備騎乘腳踏車的56歲李姓男子發生碰撞，砂石車輾過李男，李男頭部當場被壓碎，腦漿與頭殼都迸裂散落路面，死狀甚慘。事故地點正好就在派出所前，員警聞聲外出查看赫然發現慘狀，趕緊以帆布將死者蓋住。

警方發現，當時李姓男子正好從便當店出來，黑狗緊跟在旁，牽著腳踏車準備前進時，卻突然倒下自摔，不偏不倚摔到車道上，剛好又被1輛由60歲徐姓男子駕駛的砂石車行經時的後輪輾過，當場死亡。

影片中的小黑狗「阿狗」在事故發生當下不但沒有嚇跑，還守護在主人四周，更上前聞屍塊後停下腳步緊靠在倒臥血泊的主人身邊，久久不願離去。據附近居民說，當時「阿狗」不斷發出哀號聲，應該是在試圖叫醒主人，實在令人難過。

「阿狗」守護主人的消息在地方傳出，臉書社團《花壇人俱樂部》也有不少網友詢問：「狗狗到哪裡去了？」「有人飼養嗎？」有網友回應，狗狗跑回家了，附近一位嬸嬸用飯跟水給狗狗吃喝，但是狗狗只喝水不吃飯，眼眶還泛淚。另有傳聞小黑狗已經回主人住處，但連日來似乎都會回到事故現場，也都會發出悲鳴聲，令人難過。還有不少網友詢問狗狗是否要出養，但得知小黑狗主人的家屬已帶回家飼養後都鬆一口氣。

《花壇人俱樂部》版主陳元銘表示，小黑狗平常會到處跑，屬於放養狀態，晚上都會回到主人住處休息，希望黑狗和家人都能早日走出悲痛。

不捨！主人車禍驟逝，花壇地方傳出忠犬「阿狗」連4天回事故現場悲泣，且只喝水不吃飯。（記者湯世名翻攝）

不捨！主人車禍驟逝，花壇地方傳出忠犬「阿狗」連4天回事故現場悲泣，且只喝水不吃飯。（記者湯世名翻攝）

不捨！主人車禍驟逝，花壇地方傳出忠犬「阿狗」連4天回事故現場悲泣。（記者湯世名翻攝）

不捨！主人車禍驟逝，花壇地方傳出忠犬「阿狗」連4天回事故現場悲泣。（記者湯世名翻攝）

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