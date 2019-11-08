半夜賺錢趕下貨 卻慘遭堆高機壓死

新北市中和區環河西路三段一間建材工廠發生工安意外，一名男子使用堆高機遭壓身亡。（記者陳薏云翻攝）

2019-11-08 11:23:56

〔記者陳薏云／新北報導〕一名64歲萬姓男子於清晨4時許在新北市中和區環河西路三段一間建材工廠使用堆高機，疑似因未停好堆高機，導致堆高機滑行，萬男想要去阻止卻慘遭堆高機壓倒在地，大腿遭到壓斷，血流如注，2小時後路人經過發現，送醫仍宣告不治，詳細事故原因仍待釐清。

據了解，萬男為拖板車司機，今凌晨從蘇澳載運水泥至中和區環河西路三段的建材工廠，並使用場內的堆高機卸貨，萬男將水泥包裝上堆高機，從拖板車上下貨後，萬男下車準備要搬運水泥包時，堆高機突然向下坡滑行，萬男眼見堆高機滑行，立刻追上，但堆高機突然重心不穩翻覆，萬男來不及上車，就遭堆高機壓困。

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事發約2個小時，有民眾行經環河西路三段時，發現一台堆高機倒在人行道上，且壓著萬男，隨即通報警員與消防到場協助，萬男被發現的當下已經失血過多無呼吸心跳，救起後隨即送往雙和醫院急救仍宣告不治，警方持續釐清事故原因。

新北市中和區環河西路三段一間建材工廠發生工安意外，一名男子使用堆高機遭壓身亡。（記者陳薏云翻攝）

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