停車買雞排沒熄火 火爆男毆打抱怨女子

桃園地檢署因吳姓男子涉嫌傷害案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

2019-11-08 11:19:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子7月7日傍晚6點多，騎著機車到平鎮區平等路買雞排，機車沒熄火引來另名顧客抱怨，與他發生爭執，他火大動手敲打對方頭上戴著的安全帽，導致對方頭暈、想吐，桃園地檢署今天偵結，已因吳男涉嫌傷害案件聲請簡易判決處型。

當天傍晚6點多，吳男（51歲）騎著機車到雞排攤前，要買雞排，檢方說，他貪圖方便機車雖已停妥，卻未熄火，一旁也在等待買雞排的另名顧客程姓女子聞到機車排氣管排出的煙味，感到不舒服，就要求吳男將機車引擎熄火。

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豈料兩人為此發生爭執，過程中吳男動手用力敲打了一下程女戴在頭上的安全帽，程女後來因此感到頭暈、想吐，前往聯新國際醫院急診就診，醫師診斷證明她有頭部外傷。

吳男坦承動手敲打程女戴在頭上的安全帽，檢方說，已因吳男涉嫌傷害案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑，可處3年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。

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