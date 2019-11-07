身障者到餐廳打工 竟被店長要求當貸款保證人

身心障礙患者阿成到餐廳打工，卻被高姓店長要求擔任貸款購車連帶保證人；阿成後來提告撤銷，獲法院判決勝訴。（資料照）

2019-11-07 10:41:58

〔記者溫于德／台北報導〕輕度身心障礙患者阿成，到鬍鬚張一家分店打工，卻被高姓店長要求擔任貸款購車連帶保證人，阿成無法理解其中意義及法律效果，卻又擔心拒絕後會丟工作，因此在相關文件上簽名；幸好阿成在法扶律師協助下，提告請求撤銷。台北地院審結，判阿成勝訴，可上訴。

法扶律師為阿成主張，阿成認知及學習工作能力均比平常人低，前年9月赴分店擔任身障工讀生，因工作能力差、導致上班時數較少，阿成便向店長協商增加上班時數。

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豈料，店長藉機要求阿成擔任貸款購車連帶保證人，阿成無法理解其中意義及法律效，且擔憂若拒絕店長恐丟工作，因此在相關文件上簽名，同意擔任連帶保證人，並為本票共同發票人。

但阿成平均月薪僅5681元，比店長每月應攤還貸款金額9374元還低，店長卻要求阿成在相關文件上簽名，顯失公平，因此依民法相關規定，提告請求撤銷，否則應減輕責任。

汽車公司辯稱，阿成簽立相關文件前一日，公司員工曾致電照會阿成，可見阿成已知貸款契約內容，並非無經驗，且阿成是年滿20歲的正常人，未受任何監護宣告，故阿成簽立相關文件均屬合法，不得主張撤銷或減輕責任。

合議庭認為，阿成自兒童時期即因發展及學習問題持續就醫，至今仍在兒童心智科固定就診，領有輕度身心障礙手冊，臨床心理報告顯示為自閉症病患，並經醫師診斷為自閉症患者，有明顯的社交互動及溝通障礙，症狀包括對他人的意圖較難區辨真偽、社交情境判別出現障礙、語意理解及語言表達皆有困難。

阿成雖到分店工讀，但僅從事店內打雜、清洗及打掃，並未負責收銀及點餐工作，可見阿成無能力理解擔任連帶保證人與共同發票人的意義與責任；再者，阿成平均月薪5861元，名下無財產，收入微薄，未達一般人生活開支所需費用平均數額，因此認定阿成依民法相關規定請求撤銷有理由。

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