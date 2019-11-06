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勒斃76歲母 精障男判7年半

宋姓男子持延長線勒斃母親，新北地院今日判他7年6個月徒刑。（資料照）

宋姓男子持延長線勒斃母親，新北地院今日判他7年6個月徒刑。（資料照）

2019-11-06 21:59:15

〔記者王定傳／新北報導〕患有精神疾病的宋姓男子（在押），覺得照顧母親身心俱疲，向妹妹討照顧費又遭拒，去年1月因聽到廣播新聞報導有死囚輕生，竟拿延長線將76歲老母勒死；新北地院今日依修正後的刑法殺害直系血親尊親屬罪，判宋男7年6個月徒刑，可上訴。

據了解，領有中度身心障礙手冊的宋男，患有雙向性情感障礙，若症狀發作，就會情緒易怒，且合併有破壞及暴力攻擊行為，加上他被家人賦予照顧母親工作，常覺得勞累繁重，常常與母親起爭執。

去年1月19日晚上9時許，宋男覺得照顧母親生活起居與張羅吃喝又累又煩，加上常跟媽媽吵架，向妹妹提前討照顧費遭拒，又從廣播聽到，台北看守所死囚輕生，竟拿起延長線將母親活活勒死。

審理時，宋男坦承犯行，他的兄弟姊妹亦具狀表示，讓有精神疾病的宋男獨自面對母親問題，有欠考量，希望給宋男一次改過自新的機會。

不過，宋男觸犯的是殺害直系血親尊親屬罪嫌，依法原本只可判處死刑或無期徒刑，不過，該法在今年5月間已經修正，合議庭審認為新法較有利於被告，經新、舊法比較後，依修正後的殺害直系血親尊親屬罪論處。

合議庭並審酌宋男有精神疾病，被害者又有酗酒習慣，不易照顧，他的犯罪動機是因長期照顧身心俱疲、一時情緒失控無法處理壓力所致，與一般不肖逆子僅因覬覦家產、不滿管教不同，認為本案符合刑法59條要件予以減刑。

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