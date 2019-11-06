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高市深夜車禍 交警處理遭酒駕男撞傷

邱男先撞到警戒警用機車，朝處理車禍警員滑行而去。（記者洪臣宏翻攝）

邱男先撞到警戒警用機車，朝處理車禍警員滑行而去。（記者洪臣宏翻攝）

2019-11-06 17:01:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局交通分隊5日深夜處理交通事故，邱姓男子疑似超車不當，先撞警用機車後，又把趙姓警員撞傷，邱男則因腿部開放性骨折送醫開刀，警方發現他有酒精反應，將邱男送辦。

110昨天夜間9時42分接獲報案，大寮區鳳林三路、萬丹路口前有車禍發生，林園分局交通分隊到場後，著手處理該起重機車與自小客車交通事故，並由忠義派出所巡邏員警將警用機車警示燈開啟，置於事故現場警示，並於路口手持指揮棒疏導交通。

交通分隊趙姓警員測繪時，33歲邱姓男子從南往北方向騎乘重機車經過，疑因超車不當，先擦撞警戒用警用機車後，又向前滑行撞擊趙員，致其左手擦傷、右腿瘀青，巡邏機車後方毀損，邱男則因腿部開放性骨折送醫急救，警方對其實施呼氣酒測，出現酒精反應。

林園交通分隊指出，根據監視器畫面，員警當時處理交通事故時，許多汽機車都放慢速度，邱男疑似未注意車前狀況，反而加速超車釀禍，事故原因將進一步釐清，他則因涉及公共危險罪嫌，今天依法函送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

涉嫌酒駕邱男撞擊警員瞬間。（記者洪臣宏翻攝）

涉嫌酒駕邱男撞擊警員瞬間。（記者洪臣宏翻攝）

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