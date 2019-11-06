限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
雲科女大生租屋處 傳遭黑衣男闖空門破壞插座
2019-11-06 13:28:54
〔即時新聞／綜合報導〕雲林科技大學學生多在外租屋，昨日有女大生返家時，發現有不明人士闖空門，疑似試圖安裝監視錄影器，整個過程被女大生拍下，影片PO出後，要大家小心該名男子，目前警方已介入調查。
臉書粉專「靠北雲科2.0」昨日PO出一則影片，影片內容可見，一名黑衣男子手持螺絲起子，對著電源插座不知鬼鬼祟祟在幹嘛，疑似在安裝監視錄影器，影片中還可聽見女學生以為是室友在房間，喊著：「哈囉！可以幫我開門嗎？」，黑衣男隨後則從窗戶離開。
請繼續往下閱讀...
據《ETtoday新聞雲》 報導，該名女大生返回租屋處時，發現鎖鍊鎖被拴住，一度以為是室友在屋內，不過，女大生直覺有異，才拿出手機伸進門內錄影，而黑衣男疑似驚見女大生持手機錄影，才嚇得急忙從窗戶逃離。
事後女大生趕緊報案，警方也表示，報案人住在4樓連棟式透天厝的2樓，研判黑衣男應是利用1樓的遮雨棚從未關的窗戶侵入屋內；警方目前並未發現插座內有針孔設備，可能是黑衣男發現屋主返回，急忙逃逸，來不及裝。另外，警方研判，由於黑衣男能掌握屋主不在家的時機侵入，不排除是附近住戶。