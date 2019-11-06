為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

雲科女大生租屋處 傳遭黑衣男闖空門破壞插座

雲林科技大學學生在外租屋，卻疑似遭不明人士闖空門、試圖安裝監視錄影器，過程備返回住處的女大生拍下，影片PO出後，要大家小心該名男子，目前警方已介入調查。（圖擷取自臉書）

雲林科技大學學生在外租屋，卻疑似遭不明人士闖空門、試圖安裝監視錄影器，過程備返回住處的女大生拍下，影片PO出後，要大家小心該名男子，目前警方已介入調查。（圖擷取自臉書）

2019-11-06 13:28:54

〔即時新聞／綜合報導〕雲林科技大學學生多在外租屋，昨日有女大生返家時，發現有不明人士闖空門，疑似試圖安裝監視錄影器，整個過程被女大生拍下，影片PO出後，要大家小心該名男子，目前警方已介入調查。

臉書粉專「靠北雲科2.0」昨日PO出一則影片，影片內容可見，一名黑衣男子手持螺絲起子，對著電源插座不知鬼鬼祟祟在幹嘛，疑似在安裝監視錄影器，影片中還可聽見女學生以為是室友在房間，喊著：「哈囉！可以幫我開門嗎？」，黑衣男隨後則從窗戶離開。

《ETtoday新聞雲》 報導，該名女大生返回租屋處時，發現鎖鍊鎖被拴住，一度以為是室友在屋內，不過，女大生直覺有異，才拿出手機伸進門內錄影，而黑衣男疑似驚見女大生持手機錄影，才嚇得急忙從窗戶逃離。

事後女大生趕緊報案，警方也表示，報案人住在4樓連棟式透天厝的2樓，研判黑衣男應是利用1樓的遮雨棚從未關的窗戶侵入屋內；警方目前並未發現插座內有針孔設備，可能是黑衣男發現屋主返回，急忙逃逸，來不及裝。另外，警方研判，由於黑衣男能掌握屋主不在家的時機侵入，不排除是附近住戶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
抓到了！破門偷鑽戒還拿衣袖遮指紋 還是跑不掉
2018-03-06 18:19

抓到了！破門偷鑽戒還拿衣袖遮指紋 還是跑不掉
闖空門偷鑽石 竊賊拉衣袖蓋指紋
2018-03-05 19:12

闖空門偷鑽石 竊賊拉衣袖蓋指紋
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
竊嫌怕入鏡連監視器也偷 影像上傳雲端現原形
2017-10-28 09:32

竊嫌怕入鏡連監視器也偷 影像上傳雲端現原形
借友車卻遭盜拷鑰匙闖空門 婦歎：好心哈雷親
2016-10-20 17:27

借友車卻遭盜拷鑰匙闖空門 婦歎：好心哈雷親

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播