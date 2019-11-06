雲科女大生租屋處 傳遭黑衣男闖空門破壞插座

雲林科技大學學生在外租屋，卻疑似遭不明人士闖空門、試圖安裝監視錄影器，過程備返回住處的女大生拍下，影片PO出後，要大家小心該名男子，目前警方已介入調查。（圖擷取自臉書）

2019-11-06 13:28:54

〔即時新聞／綜合報導〕雲林科技大學學生多在外租屋，昨日有女大生返家時，發現有不明人士闖空門，疑似試圖安裝監視錄影器，整個過程被女大生拍下，影片PO出後，要大家小心該名男子，目前警方已介入調查。

臉書粉專「靠北雲科2.0」昨日PO出一則影片，影片內容可見，一名黑衣男子手持螺絲起子，對著電源插座不知鬼鬼祟祟在幹嘛，疑似在安裝監視錄影器，影片中還可聽見女學生以為是室友在房間，喊著：「哈囉！可以幫我開門嗎？」，黑衣男隨後則從窗戶離開。

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據《ETtoday新聞雲》 報導，該名女大生返回租屋處時，發現鎖鍊鎖被拴住，一度以為是室友在屋內，不過，女大生直覺有異，才拿出手機伸進門內錄影，而黑衣男疑似驚見女大生持手機錄影，才嚇得急忙從窗戶逃離。

事後女大生趕緊報案，警方也表示，報案人住在4樓連棟式透天厝的2樓，研判黑衣男應是利用1樓的遮雨棚從未關的窗戶侵入屋內；警方目前並未發現插座內有針孔設備，可能是黑衣男發現屋主返回，急忙逃逸，來不及裝。另外，警方研判，由於黑衣男能掌握屋主不在家的時機侵入，不排除是附近住戶。

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