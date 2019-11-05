美女執行官直播開箱試用 51件健身器材賣光光

法務部行政執行署新北分署美女執行官盧秀虹直播開箱的51件健身器材，今天全部賣光光。（記者陳慰慈攝）

2019-11-05 19:17:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署今天舉辦「123聯合拍賣日」，此次拍賣，先前由美女執行官盧秀虹直播開箱的51件健身器材，全部賣光，共計賣出26萬5000元，加上名牌香水等其他拍賣品，今天總共為國庫進帳199萬7611元。

新北分署表示，中午12點開始，分署11樓聯合拍賣會場就湧入大批人潮來搶購各式商品，1件只賣10元的毛外套20件，在3分鐘內被一掃而空，其他10元衣物也在9分鐘內賣完，而名牌香水及洗髮精，一開賣也造成搶購，共計賣出452件、合計16萬3327元。

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下午則在新莊溫水游泳池拍賣51件健身器材，上週四中午，美女執行官盧秀虹及健身教練以直播方式為民眾示範操作及介紹這些健身器材，這也是新北分署首度以直播開箱方式介紹要拍賣的動產。

新北分署說，從第1件拍賣的「伸展機」開始，就有許多人喊價，其中1件「俄羅斯蹬腿機」，竟然從500元一路競標了6分多鐘，喊到3萬1400元才拍定，同時也是全場單1物件最高價，最後51件健身器材順利全部賣出，所得款項將用以抵繳義務人所欠稅捐。

新北分署拍賣吸引不少民眾到場搶便宜。（新北分署提供）

新北分署拍賣的健身器材被搶購一空。（新北分署提供）

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