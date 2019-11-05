彰化縣警局慘遭包圍！爆量八哥每天狂叫 警察快崩潰

彰化縣警察局兩側種植數十棵樹，最近被大量白尾八哥包圍棲息。（記者湯世名攝）

2019-11-05 17:53:29

〔記者湯世名／彰化報導〕會說話的八哥鳥令人喜愛，但若是數以百計的八哥鳥，同時出現在住家外，恐怕難以招架。彰化縣警察局最近被大量白尾八哥包圍，每天從傍晚5點半開始即群聚狂叫，足足叫了數十分鐘至入夜才停止鳴叫，叫聲之大讓附近居民與即將下班的警察人員快要崩潰。據員警指出，警局兩側樹林群聚的白尾八哥數量約數百隻，最近2、3個月才來此，每天清晨離開，傍晚回巢，他們都擔心經過時還會被鳥糞攻擊。

據彰化縣警局保安隊在警局旁站崗的員警表示，警察局兩側種有數十棵樹木，枝葉茂密，以往就有聚集不少斑鳩，不過最近幾個月來，竟然有數量超多的白尾八哥飛來棲息，且作息很規律，每天傍晚5點半就飛回來，只見爆量的白尾八哥四處竄飛，附近民宅、警察局頂樓都有不少八哥蹤跡，且數以百計的八哥齊聲狂叫，叫聲之大令他們快要崩潰，直到數十分鐘入夜後才又安靜下來，隔天清晨就又全數飛離，如此每天循環。

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另有警察人員表示，警察局外水溝有大量孔雀魚，現在還有爆量的白尾八哥，堪稱生態豐富。不過他們每次經過樹林底下時都會擔心被突如其來的鳥糞攻擊。

花壇鄉鳥類研究專家施俊吉則憂心指出，這些外來種的白尾八哥居和保育類的台灣八哥（嘴部呈白色）不同，因適應力強，在野外大量繁殖成群。白尾八哥大舉且強勢入侵台灣已是不爭的事實，因繁殖快速、生性強悍，逸逃或棄養的族群很快就排擠了本土八哥，與外來種埃及聖䴉在台灣蔓延開來一樣，嚴重排擠其牠鳥類生存環境，政府單位實有必要正視並處理，讓其族群不再持續擴大。

彰化縣警察局最近被大量白尾八哥包圍，每天傍晚5點半起即群聚狂叫，足足叫了數十分鐘至入夜才安靜。（記者湯世名攝）

外來種白尾八哥數量不斷增加，鳥類專家憂心將造成本土八哥生存遭排擠。（施俊吉提供）

彰化縣警察局最近被大量白尾八哥包圍，警局頂樓八哥排排站。（記者湯世名攝）

彰化縣警察局及附近民宅頂樓最近有大量白尾八哥棲息，每天傍晚5點半起即群聚狂叫，足足叫了數十分鐘至入夜才安靜。（記者湯世名攝）

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