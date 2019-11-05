連國語日報也偷！ 竹南國小連3天87份遭竊

竹南國小訂閱的國語日報，上週六至本週一連3天共87份全數遭竊。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-05 15:31:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮竹南國小由苗栗縣政府教育局補助，訂閱國語日報供學童晨間閱讀，但上週六至本週一連3天共87份的國語日報卻全數遭不明人士竊走，竹南派報業者林金寶表示，從校方的監視器影像發現，疑為一男性嫌犯，趁早晨四下無人之際，以塑膠袋裝入報紙，騎上機車揚長而去，目前已報警盼能盡速緝賊。

林金寶說，竹南國小每天訂閱29份國語日報，逢週末休假日，送報生皆會將兩天的報紙放置於校門遮蔽處，週一清晨同樣放於同樣位置，再由校方統一收取3天共87份報紙分送至班級，但今早卻接獲苗縣府教育局通知，稱竹南國小連3天的國語日報皆不翼而飛。

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林金寶觀看校方的監視器畫面後，發現疑為一名男子趁清早四下無人時到校門口大膽行竊，還有一名婦人遞塑膠袋給竊嫌，方便小偷將得手報紙裝袋後騎機車離去，現該監視器畫面已皆交由警方過濾釐清，希望能盡速破案。

林金寶說，國語日報每份10元，總計損失870元，目前已先請國語日報報社明天補送遭竊的3天報紙，讓學童晨讀閱讀篇章不至於中斷，後續再向竊賊求償。

派報業者林金寶指出，送報生皆將報紙放於校門口拱門下遮蔽處，卻遭不明人士偷走。（記者鄭名翔翻攝）

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