國6國姓隧道小貨車火燒車 修車廠：推測電線走火

國6國姓1號隧道中午發生小貨車的火燒車意外。（民眾提供）

2019-11-05 14:23:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道6號東向國姓1號隧道內，中午有部小貨車突然從後車斗起火燃燒，熊熊大火相當嚇人，國姓、雙冬消防分隊獲報趕往滅火，火勢很快就撲滅，惟受到火燒車意外影響，國姓路段一度塞車，現已排除。汽修業者推測，應是裝在後車斗的電瓶電線起火造成，建議定期保養檢查電線狀況。

該起火燒車意外，發生在中午12時25分左右，南投縣消防局接獲報案電話後，火速指派國姓、雙冬消防分隊前往滅火。起火燃燒的是1部小貨車，火勢從後車斗竄出，火光熊熊，讓行經的車輛心驚膽跳。高公局很快就在國3霧峰段的電子看板打出該火燒車資訊，建議駕駛人改道。

請繼續往下閱讀...

縣消防局勤指中心表示，國姓、雙冬消防分隊很快就趕到現場，火勢大約在12時50分撲滅，小貨車駕駛及時逃出，毫髮無傷。

南投縣草屯鎮汽修業者符新強指出，小貨車的電瓶油箱都在後車斗的中段下方，會發生火燒車的原因，應該還是車子本身出問題，最有可能是電線走火。

行經的駕駛人有人推測是小貨車載的物品惹禍燒起來，惟符新強認為，小貨車若是載的是玻璃，在中午陽光強的時候，一直照射在玻璃就有可能引火燃燒，其他物品可能性就較低。

國6國姓1號隧道內火燒車火勢撲滅後，隧道內車流仍多。（圖擷自1968網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法