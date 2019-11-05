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首頁　>　社會

為外遇子從姓問題 人妻自曝偷吃同學

吳女外遇黃姓同學，為了外遇子從姓問題，主動向前夫自白姦情，新北地檢署將2人起訴。 （記者陳慰慈攝）

吳女外遇黃姓同學，為了外遇子從姓問題，主動向前夫自白姦情，新北地檢署將2人起訴。 （記者陳慰慈攝）

2019-11-05 12:19:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕結婚近20年的吳姓人妻外遇黃姓同學懷孕生子，吳女因此與老公離婚，投入黃男懷抱再婚，後因新生兒從姓問題，吳女希望能從黃男的姓，與前夫有所爭執，吳女只好主動向前夫坦承紅杏出牆，新北地檢署今依通、相姦罪嫌起訴吳女、黃男。

起訴指出，去年7月，吳女在新北市租屋處與黃男嘿咻，兩人愛得難分難捨，兩個月後，吳女就火速跟老公離婚，去年底再嫁黃男，並於今年間生下一名新生兒，但因新生兒是在吳女與前夫婚姻關係期間受孕，前夫不知道孩子不是自己的，雙方為了小孩的姓名問題吵翻天，吳女為讓小孩從新婚夫姓，今年5月主動向前夫自曝，離婚前就外遇，前夫這才知道老婆提離婚原因，怒告吳女、黃男通姦。

庭訊時，吳女、黃男坦承通姦，檢方依據戶政事務所、吳女的婦產科病歷等資料，認定兩人犯行。

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