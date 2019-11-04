元配完勝！沒有抓姦在床 但得到孩子、逾千萬及小三賠償

示意圖。

2019-11-04 06:12:45

〔記者楊政郡／台中報導〕正宮雖沒有抓姦在床，但詳實記錄老公與小三出遊、過夜紀錄，在飯店抓姦僅拍到小三衣裙留在房內，人卻躲在浴室不出來，沒有性行為實據，但事後與老公達成離婚協議，取得房產一半權利（市價約1100萬元）、孩子監護權，又向小三請求賠償獲判40萬元定讞，可說正宮大勝利。

台中地院判決書指出，去年10月27日深晚上正宮「明明」（化名）與友人一起殺到高雄華王飯店抓姦，敲門許久進去後，老公「祥哥」（化名）全身衣服整齊，但不見女主角小三「伍兒」（化名）蹤影，之後才發現躲在浴室內，警察請她出來，祥哥遞給她衣櫥內一推衣裙，她整裝後才出來，而當晚明明與祥哥達成離婚協議，明明給付100萬給祥哥，祥哥則將房產權利一半給明明，小孩由明明扶養，祥哥可以不用給付小孩撫養費。

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但明明沒有放過小三，向台中地院請求損害賠償200萬元，明明說她因老公外遇已經看精神科一段時間，精神損害極大。

另外提出祥哥與小三出遊紀錄，去年10月5日至7日兩人前往桃園角板山與小烏來遊玩，三天兩夜；同年10月10日一起到新屋海邊租乘腳踏車遊玩，未過夜；同年10月12日至同年10月14日，又是桃園旅遊，三天兩夜；同年10月17日至21日，這次在桃園五天四夜。

同年10月27日祥哥與伍兒到高雄遊玩，入住華王大飯店，深夜兩人獨處，明明與友人會同警察抓姦。28日明明與祥哥達成離婚協議。

伍兒坦承與祥哥交往，幾乎每周有出遊及過夜，辯稱沒有出軌行為，辯稱她們是在網路上認識，工作不同、居住地也不同，她住桃園，祥哥住台中，朋友沒有交集，不知祥哥已婚。如果真要求償，祥哥也已經給550萬元，怎麼還來向她求償？

法官表示，雖沒有抓姦在床，但據明明等人拍到影像，伍兒在房間內盡褪除衣裙等衣物，不避諱在祥哥的眼前，進入浴室，可見兩人關係非淺，已逾越一般男女正常社交往來尺度，足以破壞明明婚姻及家庭生活的幸福圓滿。

法官認為，祥哥41歲，伍兒33歲（有過一段婚姻），依其智識程度及社會經驗，理應主動探詢祥哥婚姻狀態，祥哥若刻意隱婚，被抓姦當晚面對此境地，必然驚訝或不可思議等神情，現場為自己辯白才是，但當下伍兒卻是平靜，沒有激動爭執的情緒反應，可見已有預期心理，她的辯詞不可採。台中簡易庭判決伍兒應賠償40萬為適當，伍兒上訴沒有理由，全案定讞。

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