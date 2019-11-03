小三要筆電傳訊願意「吹兩下」 反被元配求償判賠50萬

小三被控勾搭已婚男子，還傳訊息要蘋果電腦等禮物，她則願意「吹兩下」，反要賠元配50萬元。（情境照）

2019-11-03 11:25:20

〔記者溫于德／台北報導〕李姓小三被控勾搭已婚男子，元配發現後，小三仍傳訊息索討蘋果電腦等禮物，她則願意「吹兩下」；小三與男子今年2月被依相姦罪判刑4月確定。民事部分，元配不甘小三破壞原本幸福美滿的婚姻，提告求償；台北審結，判小三應賠償50萬元，仍可上訴。

元配指控，小三自2015年5月起至2018年1月間，在台北市大安區某汽車旅館與丈夫相姦，雖經提告刑事妨害家庭，且被判決有罪確定，仍在訴訟過程中，持續透過電子郵件向丈夫索取禮物、金錢，並相約見面；元配認為小三對侵犯他人權益毫不在意，求償200萬元。

請繼續往下閱讀...

小三承認與男子相姦，並索取禮物、金錢也發生性行為，但從去年6月起至今年8月間僅獲男子資助部分房租，並未再獲贈禮物或發生性關係；此外，元配索賠金額過高，她無力賠償。

法官審理後認為，小三既然已知男子已婚，仍相姦長達近3年時間，且還傳電子郵件提到：「你給我蘋果筆電，我願意吹二下」，男子則回：「你穿那麼僅（緊）、奶子擠那麼大是怎麼樣」、「我花二萬幹你就好了啊」、「我想操你」等，與性交相關的露骨對話。審酌雙方學經歷後，判小三應賠償50萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法