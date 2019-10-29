男志工偷吃中國女 元配以死相逼、小三判賠15萬

中國籍小三與台籍已婚高男通姦，遭元配索賠50萬元；台北地院判小三應賠償15萬元確定。（資料照）

2019-10-29 10:19:48

〔記者溫于德／台北報導〕已婚高男當志工時搭上申請慰問金的中國籍女子，元配得知後以死相逼，也要高男簽下切結書，保證不再和小三往來，否則要賠償2000萬元；但高男仍偷偷與小三交往，遭元配發現，小三遂遭求償50萬元。台北簡易庭認定小三已侵害配偶權，判應賠償元配15萬元；台北地院駁回上訴確定。

元配說，2016年就察覺丈夫與小三通姦，丈夫雖向她保證不再和小三往來，隔年卻又被她發現小三與丈夫通電話，對話曖昧不清，她後來以死相逼，丈夫才承認和小三出遊並給生活費。

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元配指出，丈夫已立據和小三分手，否則要支付2000萬元，丈夫卻依然無法和小三斷、捨、離，甚至向她表示「希望3人可和平相處」；基於小三侵害配偶權，求償50萬元。

但小三否認和高男通姦，辯稱是高男單方面追求，且本案刑事部分已遭檢方處分不起訴；她反而認為是拒絕高男追求後，遭高男串通妻子陷害她。

至於引發兩女爭訟的高男則證稱，他與小三有發生性行為，也曾答應妻子要與小三斷絕關係，且為了安撫妻子而簽下立據，但後來卻又偷偷與小三交往並上床。

法官審酌小三曾傳簡訊給高男提到：「我等你10年你還是守著這個家」、「我只願和心愛的牽手相伴到永遠」，高男也回：「不要放棄愛情好嗎，我的寶貝」等語，認定2人確有逾越一般異性的社交行為，加上高男到庭作證以及相關立據，判小三應賠償元配15萬元；小三後來雖提起上訴，仍遭駁回確定。

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