住宅火警 竟是喵星人誤觸電陶爐「縱火」

現場受損情形。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-01 18:40:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市10月30日晚間於光復路二段一處集合住宅，發生住戶獨留寵物在家，寵物誤觸電陶爐開關引發火災案件，該住戶早上即出門上班，單獨留下愛貓在家，於晚上6點多發生火災。所幸火災發生後，鄰居聞到煙味確認火災後立即打119，竹市消防局救災人員到場後破門入內搶救，火勢立即遭撲滅並救出受困貓咪。

消防局表示這是竹市今年第2件寵物「惹火」案件，貓咪天性喜愛跳上跳下，難免碰觸電器用品或誤觸開關，若因此引發火災，不但危害其他住戶安全，亦同時讓寵物陷於火災危害之中，飼主應負完全責任。

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近來飼養寵物的市民增多，新竹市消防局提醒家中飼養寵物的市民：

1、獨留寵物在家時，應限制其活動空間或放進籠子，避免碰觸電器用品或電線。飼主外出或睡前應拔除不用之電器插頭或是做好電器產品適當的安全保護措施。

2、電陶爐上方避免擺放可燃物品，開關面板上方可放置金屬蓋或金屬盤，避免寵物誤觸。

消防員正準備救出受困貓咪。（記者蔡彰盛翻攝）

竹市再傳喵星人惹火案例，圖為肇事貓咪。（記者蔡彰盛翻攝）

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