愛子IKEA露鳥被逮辯稱挑戰自我 李興文氣壞了

藝人李興文的長子李堉睿（見圖）上月28日晚間到IKEA新莊店挑戰過夜，甚至全裸露鳥假裝盥洗，業者控告妨害風化、侵入建築物；新莊警分局今天上午到淡水通知李嫌到案，李興文得知後很生氣，要愛子出面勇於面對司法。（記者吳仁捷攝）

2019-11-01 13:16:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人李興文的長子李堉睿從美國留學返台化身Youtuber，但他上月28日晚間到IKEA新莊店挑戰過夜，甚至全裸露鳥假裝盥洗，直到隔天開店前才離去，事後還洋洋得意宣告挑戰成功，要喜歡的網友點選影片，全程影片上月31日在Youtube播出後，被業者控告妨害風化、侵入建築物；新莊警分局今天上午到淡水通知李嫌到案，李興文與妻子都在家，李興文很生氣，痛罵愛子不學好，也要愛子出面勇於面對司法。

新莊警分局新莊派出所上月31日下午接獲IKEA新莊店王姓經理報案，立即展開偵辦，新莊派出所查詢、查證李男身分，今天上午確認他的身分、並聯繫上李堉睿母親，今天上午10時許前往李嫌住處通知，李嫌自己下樓配合警方到案。

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李堉睿到案後，一改在IKEA拍攝時的瀟灑，改口相當後悔，直呼今早接到警方通知電話時，爸媽早就知道，也在家斥責他，李嫌直呼「爸爸真的很生氣」，無法接受他做出違法的事情，就算是模仿也太過頭了。

李堉睿到新莊警分局時，面對媒體追問不發一語；新莊警分局偵查隊長林振瑞受訪時表示，李嫌私下透露，是曾看過Youtube頻道中播放24hours Challange IKEA的影片，他才想嘗鮮、挑戰自己，才會侵入IKEA待到打烊後，在裡面拍攝露鳥、試用等影片自己也感到後悔；李堉睿說，自己會在離開警局後上Youtube向社會大眾道歉。

李堉睿31日在Youtube頻道「馬克斯WillDoIt」發布「我在IKEA睡了一晚」影片；李堉睿在影片開頭自述，「現在是28日晚間7點28分，我在新莊IKEA」，接著就在店內集貨區躲著，直到凌晨3點26分、工作人員補貨完畢後，他大喇喇地跑出來閒晃，期間雖觸動警鈴，鈴聲大作，但都沒被員工發現。

李堉睿29日凌晨6時許，還全身脫光使用馬桶、露鳥沖澡等，離開時被工作人員發現時，還辯稱他跑錯地方，離開時不忘宣告「我們任務達成了」與網友們分享挑戰成功，但李嫌也因露鳥也吃上妨害風化等官司，引發不同看法。

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