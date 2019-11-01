曉明女中學生野炊爆炸11傷 傷勢較重2人轉送中榮

曉明女中學生到台南校外教學露營，野炊時發生卡式瓦斯罐爆炸意外，造成11名學生臉部和手部遭灼傷。（記者萬于甄翻攝）

2019-11-01 10:23:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中私立曉明女中國二生昨晚在台南曾文青年活動中心野炊，發生卡式瓦斯罐氣爆時，造成有11名女學生遭燒燙傷，其中2人較嚴重，分別有11％及8％面積2度燒燙傷，集中在手、臉部位，連夜轉至台中榮總燒燙傷中心救治，院方表示2人生命徵象正常，是否需要進一步清創將後續觀察，會全力治療。

台中市副市長楊瓊瓔今天早上前往探視受傷學生，表示看了很心疼，請院方全力救治，也說明昨晚發生氣爆意外時，市府成立應變小組，教育局副局長劉火欽也率員到台南協助，另外衛生局也連絡台中市的醫院燒燙傷中心有床位就清出應變。

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市府表示，目前有3名受傷學生在中榮，1人在中國附醫，這次曉明女中結合家政、童軍等課程，有490多名國二生進行戶外體驗營，氣爆意外發生後，除了受傷學生，其餘學生繼續原定行程。

台中榮總整形外科醫師蔡岳錤表示，目前有2名女學生在燒燙中心治療，1個有13％面積的2度燒燙傷，另1人為8％的2度燒燙傷，主要是手、臉部位，院方會全力照顧，2人生命目前穩定，在傷口換藥時注意其呼吸情形，是否要清創待觀察深度是否加深等情形，至於有無吸入性灼傷，目前則是呼吸平順。

台中私立曉明女中國二生，昨晚在台南曾文青年活動中心野炊，疑因使用卡式瓦斯爐時，距離烤肉火源過近，造成瓦斯罐爆炸意外，造成11名學生燒燙傷。

副市長楊瓊瓔到中榮探視受傷女學生，醫師蔡岳錤說明傷勢。（記者蔡淑媛攝）

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