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曉明女中台南野炊爆炸11傷 校方評估後再決定行程是否調整

曉明女中學生到台南校外教學露營，野炊時發生卡式瓦斯罐爆炸意外，造成11名學生臉部和手部遭灼傷。（記者萬于甄翻攝）

曉明女中學生到台南校外教學露營，野炊時發生卡式瓦斯罐爆炸意外，造成11名學生臉部和手部遭灼傷。（記者萬于甄翻攝）

2019-10-31 22:18:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕曉明女中480名國中部國二學生今起到台南曾文溪青年活動中心參加3天2夜戶外教學活動，今晚學生在進行野炊時，發生卡式瓦斯罐爆炸意外，造成11名學生臉部和手部遭灼傷，包括學校及台中市教育局均派員協助後續事宜，因3天活動今天是第1天，校方將再評估後續行程是否繼續或提早結束。

台中市長盧秀燕接獲通報後，第一時間指示台中市教育局長楊振昇積極協助，教育局副局長劉火欽馬上率教育局同仁趕赴台南協助校方處理善後，台中市教育局指出，意外發生後該校學務主任、導師都到醫院陪伴學生，另通知學生家長相關情況。

教育局表示，校方指出，今起國中部二年級學生到台南舉辦3天2夜的校外教學露營活動，共有480名同學參與，今天是第一天，後續行程是否變動，校方會在瞭解情況後評估後再決定。

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