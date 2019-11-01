李興文兒又惹議！夜潛IKEA踏桌、躺床 全裸嗨「洗澡」

李堉睿甚至直接在鏡頭前脫光衣服，全裸上鏡拿蓮蓬頭假裝洗澡。（圖擷自YouTube）

2019-11-01 09:43:42

首次上稿 09:43

更新時間 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人李興文兒子李堉睿自美返台後，經營Youtube頻道，化身網紅「馬克斯」，常在街頭拍攝整人影片，去年才因秀出整瓶大麻惹議，不料日前再度上傳最新影片，潛入關門後的IKEA，全裸出鏡，使用馬桶、蓮蓬頭等。

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綜合媒體報導，李堉睿31日其Youtube頻道發布一部「我在IKEA睡了一晚」為題的影片，在影片內稱現在時間28日晚間7點許，他正在新莊IKEA賣場內，接著躲在賣場內集貨區，直到凌晨3點多，補貨工作人員下班後，他才偷跑出來在空無一人的賣場內四處閒晃。

李堉睿前往4樓的「家具展示間」時，接著開始試躺每張床鋪、椅子，還直接踏上桌子跳來跳去，甚至直接在鏡頭前脫光衣服，全裸上鏡拿蓮蓬頭假裝洗澡、坐馬桶上廁所，用手機在臉書直播證明自己「不是玩假的」，最後在接近營業時間時，假裝成迷路客人順利走出賣場，沒有穿幫。

影片上傳後引發爭議，點擊「不喜歡」的網友遠高於「喜歡」，有人留言警告「遲早會出事」，也有人表示：「這種行為只會害到保全跟裡面的員工丟了工作而已」，然後盼警方趕緊介入調查。

IKEA新莊店發現後，認為茲事體大，新莊店王姓經理已向新莊警分局報案，警方依刑法妨害風化、侵入建築物案受理，將通知當事人到案。

相關影片請見：

李堉睿前往4樓的「家具展示間」時，接著開始試躺每張床鋪、椅子，還直接踏上桌子跳來跳去。（圖擷自YouTube）

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