高雄直播主之亂 連千毅背後前太陽會大哥聲押

涉借直播主之亂幕後發展勢力，太陽會前苗栗分會長謝育全（右）聲押，今將開羈押庭審理。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-01 07:22:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警及刑事局擴大偵辦高雄「直播主之亂」幕後組織，發現太陽會幫派藉機南下插旗，一舉拘捕了太陽會前苗栗分會長謝育全及蘇姓手下，另於高雄拘回李姓男子，今（1）日凌晨複訊，依恐嚇、槍砲、組織等罪聲押謝育全，蘇男因案通緝發監、李男諭令10萬元交保。

據了解，謝育全、蘇男、李男3人漏夜偵訊後，被送到雄檢複訊，院檢合署辦公室一度停電，承辦檢察官指示警方，先將謝、蘇2人送回市刑大戒護，待復電後約凌晨2點再啓偵訊。

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高雄直播主之亂的主角連千毅和開槍小弟「阿桔」已遭收押，警方持續掃蕩連嫌等人背後的黑勢力。警方鎖定與連千毅兩人關係密切的太陽會前苗栗分會長謝育全，前晚赴苗栗竹南鎮逮捕謝男與其蘇姓手下，並同步在高雄逮捕幫派成員李姓男子，起獲太陽會徽章、甩棍等，今經檢方複訊後聲請羈押禁見謝男。

檢察官以謝男有勾串、再犯之虞聲請羈押，蘇男因他案判刑未到案遭通緝，訊後發監執行，李男諭知10萬元交保，每週二、五晚間需向鼓山分局報到。

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