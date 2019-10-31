苗栗男騎車墜崖人消失？竟是昏迷醒來遊走各鄉鎮「放鬆心情」

消防與救難協會人員攀降搜尋。（記者彭健禮攝）

2019-10-31 19:42:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉24歲張姓男子昨晚下班後未返家，且失去聯絡，家人報警協尋，今天上午他的機車在銅鑼鄉119號縣道旁的陡峭邊坡被發現，但消防、救難人員攀降搜索及空拍機搜尋，都不見人影；警方根據手機定位，下午在獅潭鄉的便利超商將他尋獲，讓警、消及救難人員鬆了一口氣。

張男在銅鑼工業區上班，昨夜未歸，家人撥打他手機也無人接聽，一早到公司詢問，也未見人影；家人擔心發生意外，報警處理，公司同事也沿路查看，發現張男的機車摔落在119號縣道的邊坡下方10多公尺。

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銅鑼消防分隊及苗栗救難協會人員，隨即展開搜救行動，攀降搜索及空拍機搜尋，都不見人影；同時，警方也透過手機定位，試圖追蹤張男下落，但發現手機位置一再移動，一會兒在苗栗市、一會兒在公館鄉石墻村一帶。

今天下午1點，定位點在獅潭鄉仙山附近，獅潭分駐所所長楊秉學接獲通報，率同巡邏警員羅明玉，並請民力協助尋找，於下午2點21分在台3線公路邊的全家便利超商內，發現一名男子特徵與張姓男子相符，進而確認身分，隨後由家人帶回。

張男向警方表示，因工作因素導致心情低落，昨天從銅鑼下班後，騎機車返家時不慎墜崖，當下昏迷失去意識，醒來後自行爬起，步行至苗栗市區搭客運至獅潭鄉，想一個人靜一靜、放鬆心情。

警方在獅潭鄉的便利超商內，發現1名男子特徵與張姓男子相符，進而確認身分，隨後由家人帶回。（圖由警方提供）

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