幫派份子選前席開800桌 徐國勇：警方加強掃蕩後已取消

內政部長徐國勇（中）與警政署長陳家欽（左）等人召開記者會，聲明警方將全力打擊黑幫，維護選前治安。（記者黃欣柏攝）

2019-10-31 15:42:41

首次上稿 14:34

更新時間 15:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕為掃蕩黑幫、清剿黑幫堂口，讓民眾更加心安，內政部今召開記者會發布制暴黑幫聲明，並表示警政署已在29日將北聯幫王姓幫主檢肅到案，未來也將對各幫派進行全面臨檢掃蕩，以確保選前治安。此外，內政部也透露警方近日接獲情資，有幫派份子預計以幫慶、壽宴名義在南港展覽館動員800桌，警方對這種幫派串聯、影響治安的行為也一定強力取締防止。

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內政部長徐國勇在會中指出，他不願意直接點名幫派名稱，但此舉已嚴重影響選前治安，對於社會治安也有危害之虞，他要嚴正呼籲及警告，對於挑戰公權力者將嚴加究辦，而上午他得到的最新情資，相關幫派已決定取消舉辦。

內政部聲明指出，北聯幫於今年6月24日剛剛舉辦60週年幫慶，警政署為展現掃蕩黑幫決心，已於10月29日依法將王姓幫主依「治平目標」檢肅到案，並經法院裁定收押，警政署並已強力掃蕩北聯幫共16案，逮捕40名嫌犯，後續也已要求警政署比照此種作法，在選前鎖定有犯罪事證之幫派人員進行檢肅，並對各幫派之分支堂口進行全面系統性的臨檢掃蕩，必斷絕金流，徹底從源頭遏制幫派犯罪。

內政部也表示，為了防制幫派假藉婚喪喜慶等各種公開活動從事幫派串聯，造成輿論負面評價，影響選前治安，警政署將以優勢警力，在幫派活動現場實施強力臨檢、路檢及蒐證不法，展現政府執法決心及作為，壓制幫派囂張氣焰。

內政部提到，依據警政署情資，得知有幫派份子將以舉辦幫慶、壽宴名義，大張旗鼓動員幫眾，且廣邀各地幫派參與，預計在南港展覽館動員800桌，此種幫派串聯影響選前治安，對社會治安亦有危害之虞，政府一定強力取締防止。

內政部今也再次強調對幫派犯罪零容忍的立場與決心，表示任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為，絕對會嚴加究辦，絕不容許幫派滋擾公共秩序、危害社會，以穩定選前治安，還安於民。

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