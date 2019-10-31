經紀約糾紛 詹惟中愛女索賠150萬元

詹惟中認為，未滿20歲的女兒詹可安簽經紀約時僅由妻子單方面同意，未獲他同意，因此主張女兒經紀合約無效。 （翻攝自臉書）

2019-10-31 12:49:07

〔記者溫于德／台北報導〕命理師詹惟中的愛女詹可安與一間經紀簽約，但詹惟中認為，女兒當時未滿20歲，簽約時卻僅由妻子單方面同意，因而主張女兒經紀合約無效，提告要求返還150萬元。台北地院審結，判經紀公司應賠償144萬餘元，可上訴。

經紀公司方聆判後表示會上訴。

詹可安提告由詹惟中擔任法定代理人，詹惟中認為，因女兒是未滿20歲的未成年人，合約卻僅由妻子單方面同意而簽約，自己並未同意，因此主張女兒經紀合約無效，應退還已給付經紀公司的150萬元。

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經紀公司法定代人當庭辯稱，公司一開始不知道詹可安受共同監護，且詹可安的母親將合約書拿回去修改很久，而合約不能說簽就簽，要解就解，若堅持要解約，公司也同意討論，但原告應該做一些補償，因公司已為詹可安付出費用34萬餘元，且無法計算的還包括公司的人脈。

輪到原告律師時說，詹可安曾付5萬元上課，卻只上了兩堂表演課，認為若要賠償，應拿來折抵。

經紀公司法定代理人聽聞後表示，公司當初曾問過詹可安是否要上表演課，由詹可安自行決定，公司並未影響，但詹可安同意上課後，會找很多理由拒絕上課，若要拿來折抵相關費用，非常不合理。

詹可安。（翻攝自臉書）

詹可安。（翻攝自臉書）

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