詹惟中愛女為經紀約提告 經紀公司：我們就像被耍

2019-10-15 13:03

〔記者溫于德／台北報導〕知名命理師詹惟中的愛女先前與一間公司簽經紀合約，但因詹惟中認為，未滿20歲的女兒簽約前僅由妻子單方面同意，遂主張女兒經紀合約無效，提告要求返還150萬元。台北地院上午開庭審理，經紀公司張姓法定代理人強調自己也是受害一方，簽約不能說簽就簽，要解約就解約，「否則我們就像被耍。」

詹可安提告由詹惟中擔任法定代理人，其認為，因詹可安是未滿20歲的未成年人，合約卻僅獲妻子單方面同意下，自己並未同意，因此主張女兒經紀合約無效，應退還已付給經紀公司的150萬元。

經紀公司張姓法定代理人辯稱，公司起初不知情詹可安受到共同監護，且詹可安的母親將合約拿回去修改很久，「合約不能說簽就簽，要解就解」；張女也說，若堅持要解約，公司也同意討論，但原告也應該做一些些補償，原因在於，公司已經為詹可安付出費用共34萬餘元。

張姓法定代理人接著說，若必須退款給原告，她認為應扣除34萬餘元後，剩餘金額各負一半損失，且無法計算的還包括公司的人脈。

輪到原告律師陳述時說，雙方另有一份小合約，雖不在本案訴訟範圍內，但詹可安當時付出5萬元，卻僅上兩堂表演課，主張應拿來折抵相關費用。

張姓法定代理人聽聞後表示，公司當初曾問過詹可安是否上表演課，由詹可安自行決定，公司並未影響，但詹可安同意上課後，會用很多理由拒絕上課，現在若要再拿來折抵相關費用，非常不合理。

法官庭末諭知全案辯論終結，訂本月31日中午12時宣判，被告屆時將到庭聆判。

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