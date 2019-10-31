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安定力量告台北大學學生侮辱國旗 挺同人士到場叫陣

安定力量今至台北地檢署告台北大學學生侮辱國旗。（記者黃捷攝）

安定力量今至台北地檢署告台北大學學生侮辱國旗。（記者黃捷攝）

2019-10-31 11:36:13

〔記者黃捷／台北報導〕國立台北大學三峽校區26日舉行校慶運動會，有學生衝上升旗台降國旗、升起彩虹旗抗議，爆發衝突。安定力量聯盟秘書長毛嘉慶今率黨籍立委參選人至台北地檢署按鈴控告學生侮辱國旗，並高喊口號「拒絕同運霸凌、拒絕霸凌國旗」；現場也有挺同人士到場叫陣，呼喊「婚姻平權無罪、北大學生加油」。

台北大學校校方疑要求學生強制參加校慶運動會，有學生不滿因此無法參加台灣同志遊行，於校慶開幕儀式唱國歌時，鳴汽笛衝上升旗台降下國旗扔在地上，再升起彩虹旗，面對教職員規勸時還大力衝撞，引發爭議。

毛嘉慶今率安定力量立委參選人李國憲（中和區）、洪正一（信義南松山）、陳俊憲（新莊）、陳志傑（彰化第四選區）至北檢按鈴，告發學生侮辱國旗，並高喊「贏回家庭、翻轉教育」，「拒絕同運霸凌、拒絕霸凌國旗」。

毛嘉慶表示，同運份子明顯已觸犯侮辱國旗罪，這些人已經成年，卻要躲在學生身分之後，說自己是年輕人就可以恣意妄為嗎？侮辱國旗對某些族群是引以為傲的事情，但中華民國及國旗對很多人來說，就是國家尊嚴；昨天北院判決太陽花暴徒獲國賠，對此相當不以為然，希望司法能夠硬起來，不要讓暴徒繼續踐踏國家尊嚴。

李國憲表示，他是台北大學休閒運動管理學系業師，學生在校慶運動會上把國旗扯掉，非常不明智，他身為老師非常生氣，不承認有這種學生，以後不會在北大教書。

洪正一則說，政府、藍綠惡鬥讓大家失去理智，彼此沒了尊重，甚至發生少數綁架多數的狀況，呼籲這些學生不要造成族群撕裂；陳俊憲則說，國民黨像渣男，軟弱無力，無法保護家庭，民進黨像壞男人，不斷糟蹋家庭，應讓安定力量來為大家守護。

安定力量今至台北地檢署告台北大學學生侮辱國旗，有挺同人士到場叫陣。（記者黃捷攝）

安定力量今至台北地檢署告台北大學學生侮辱國旗，有挺同人士到場叫陣。（記者黃捷攝）

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