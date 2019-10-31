酒駕嫌犯手銬解不開 警急CALL 消防出動「軍刀鋸」

嘉義縣朴子消防分隊隊員用軍刀鋸鋸開故障手銬。（陳建宏提供）

2019-10-31 11:09:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局朴子消防分隊昨天接獲一件服務案件，朴子警分局查獲男子涉嫌酒駕，但要移送嘉義地檢署時發現手銬卡榫故障，用鑰匙也打不開，只好找消防員求援；朴子分隊消防員用水袋皮保護男子手腕，再用棉被包住他，運用「軍刀鋸」，只用20多秒就用軍刀鋸鋸開手銬，讓男子脫困。

40多歲男子因酒駕被警方查獲，偵訊後移送地檢署，但警員發現手銬無法打開，到附近的消防分隊求助；朴子消防分隊隊員思考後，先用水袋皮、三角巾及螺絲起子保護、固定男子手腕；由於軍刀鋸非常銳利，擔心男子會害怕，消防隊員們也用棉被包住他，遮住視線，避免因恐慌而亂動受傷。

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朴子消防隊員陳建宏拿起軍刀鋸進行切割，約20多秒就將堅硬的手銬鋸斷，完成任務。

嘉義縣朴子消防分隊隊員用軍刀鋸鋸開故障手銬。（陳建宏提供）

嘉義縣朴子消防分隊隊員用軍刀鋸鋸開故障手銬。（陳建宏提供）

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