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首頁　>　社會

機車掛失竊車牌被逮依贓物罪起訴 二審改判無罪

劉男騎懸掛失竊車牌機車被逮，檢方依贓物罪起訴，一審有罪，二審改判無罪。（記者李立法攝）

劉男騎懸掛失竊車牌機車被逮，檢方依贓物罪起訴，一審有罪，二審改判無罪。（記者李立法攝）

2019-10-31 08:47:15

〔記者李立法／屏東報導〕劉姓男子騎著懸掛失竊車牌機車，被警方攔查送辦，檢方訊後依寄藏贓物罪起訴，一審法官判劉男拘役30天，二審法官認為不符寄藏贓物罪構成要件，改判劉男無罪。

劉男去年12月間騎機車行經屏東市遇警方攔查，警方發現劉男犯有前科，還懸掛失竊車牌，懷疑另有所圖，劉男辯稱機車是自家報廢車輛，被人偷走尋獲時便已懸掛該車牌，不知是失竊車牌，也不是他偷的。

檢方偵辦後以觸犯寄藏贓物罪聲請簡易判決；屏東地院簡易庭判劉男拘役30天，可易科罰金；劉男不服，提起上訴。

屏東地院合議庭認為，檢方無法證明該失竊車牌為劉男所盜取，也難以寄藏贓物或其他贓物罪論處，劉男行為比較可能涉及侵占脫離持有物罪嫌，二者犯罪構成要件迥異，罪質不同，並無共通性，合議庭難變更起訴法條逕為被告有罪判決。

合議庭認為，劉男否認犯下贓物罪行，請求撤銷原判決，為有理由，准予請求，應為無罪諭知，還可上訴；至於劉男涉嫌侵占脫離持有物的行為未經起訴，不得審理，應由檢察官另行偵辦。

刑法贓物罪與侵占遺失物罪刑責落差甚大，前者可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金；後者處500元以下罰金。

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