非法監視無所不在？ 美國女駭客推「滿版車牌T」擾亂自動辨識

美國駭客兼服裝設計師蘿絲為了反制ALPR，上週在DefCon網絡安全會議展示她設計的服飾，衣上不僅印有許多車牌形狀，其中還包含美國憲法第四修正案的文字，蘿絲希望能靠這個設計擾亂ALPR的辨識能力。（圖擷自Twitter「Automated License Kate Reader@KateRoseBee」）

2019-08-17 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位駭客兼服裝設計師蘿絲（Kate Rose），為了反制ALPR（自動車牌辨識器），上週在DefCon網絡安全會議展示她設計的服飾，衣上印有許多車牌形狀的圖案，其中還內含美國憲法第四修正案的文字，蘿絲希望能靠這個設計擾亂ALPR的辨識能力。

綜合外媒報導，蘿絲設計的服飾上印著車牌形狀的圖形，能夠讓ALPR自動觸發以跟蹤、捕捉圖像，並使其蒐集資料的效率降低。蘿絲表示，ALPR是一個高度侵入性的監視系統，它侵害到人們的生活，每分鐘可捕捉到數千個圖像，若能成功干擾它，人們的隱私就不會輕易被蒐集。」

蘿絲不僅將服飾圖像設計成車牌形狀，還把美國憲法第四修正案的字句藏在其中，以提倡該修正案禁止不合法的搜查與扣押，另外，美國最高法院於2012年也根據該修正案判決，禁止警方部門在沒有許可下，將隱藏式GPS（全球定位系統）安裝在民眾的汽車上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法