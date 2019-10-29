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法理不外人情 岸巡弟兄每日餵食中國砂石船犬隻

中國「豐溢9969」抽砂船，扣留在馬公商港一號碼頭。（記者劉禹慶攝）

中國「豐溢9969」抽砂船，扣留在馬公商港一號碼頭。（記者劉禹慶攝）

2019-10-29 13:52:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署與澎湖縣政府合作，24日在台灣淺堆查扣中國「豐溢9969」、「長鑫36」抽砂船及運砂船，旋即25日深夜由澎湖地檢署向地院申請羈押獲准，2船28名船員全部收押禁見，但船上還有2隻狗，由金馬澎分署第七岸巡隊接手照顧。

連日來民眾前往馬公商港一號碼頭（舊臺華輪碼頭），都能看到中國抽砂船「豐溢9969」號泊靠，並隱約聽到船上有狗叫聲，由於船上人員全部被收押，民眾害怕船上犬隻會餓死，紛紛向安檢人員詢問，甚至還有熱心民眾送來家中飯菜，指名要給船上狗吃，但第七岸巡隊表示，每日都派人前往餵食。

由於抽砂船沒有專屬階梯上下船，餵食人員必須使用簡陋竹梯爬上爬下，同時還要依照檢疫流程，穿上全套防護衣登船，過程相當辛苦；餵食時間在每日中午12時30至下午1時間，由馬公商港安檢所長辛漢良領軍、馬公漁港安檢所副所長陳建智、郭政隆、林哲毅等人，必須2人先穩住竹梯，再慢慢爬上船，稍一不慎都有可能失足落海。

根據船上人員向安檢弟兄透露，船上2隻狗都是從小就抱上船餵養，從未上過岸，依照我國現行法令，狗隻也不能隨便登岸，但中國抽砂船員羈押期限未定，加上未來船隻還得面臨拍賣或是罰鍰處分，未來犬隻可能需要面臨安置問題，將與動植物防檢局進一步研商討論，現暫時仍由安檢弟兄負責餵養，直至整個案件處理告一段落。

船上人員都被收押禁見，只剩下兩隻狗守候在船上。（記者劉禹慶攝）

船上人員都被收押禁見，只剩下兩隻狗守候在船上。（記者劉禹慶攝）

兩隻狗都是在船上長大，從沒有登上陸地。（記者劉禹慶攝）

兩隻狗都是在船上長大，從沒有登上陸地。（記者劉禹慶攝）

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