慘！女偷愛心零錢箱50元 法院判百倍罰金5千元

高雄一名女子竊取愛心零錢箱50元，遭店員發現報警逮人，高雄地院一審依竊盜罪判她罰金新臺幣5000元，足足是犯罪所得的1百倍，真是得不償失!（示意圖／記者黃建華攝）

2019-10-29 12:54:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名鍾姓女子前往「大遠百百貨公司」逛街時，臨時起意竊取冰淇淋門市店的愛心零錢箱50元，遭店員發現報警逮人，高雄地院一審將鍾女依竊盜罪判處罰金新臺幣5000元，足足是犯罪所得的1百倍，如不繳罰金，易服勞役得要關5天，真是得不償失!全案可上訴。

判決指出，30歲鍾姓女子今年7月1日12時40分許，在高雄市大遠百百貨公司11樓「COLD STONE酷聖石冰淇淋高遠門市店」內 ，趁員工不注意之隙，竊取店內櫃台上愛心零錢箱內之現金50元，甫得手就被員工吳女發現而報警當場查獲，並扣得贓款50元，發還店家。

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案經苓雅警分局報告偵辦，經檢方依竊盜罪起訴，並聲請簡易判決。

簡易庭法官審理，審酌鍾女正值壯年，並非無謀生能力，不思以正當方法謀取所需，竟為貪圖不法利益，竊取店家置於櫃檯上之愛心零錢箱內之現金50元，侵害他人財產權，實非可取；但念及被告坦承犯行，犯後態度尚可，且所竊財物價值非鉅，且已發還被害人，被告家境小康、無前科等情狀，僅依竊盜罪判她罰金5000元，如易服勞役以1千元折算1日。可上訴。

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