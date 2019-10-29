花300多萬栽培女兒 母打官司討回敗訴

陳婦要求女兒還11年前支助留學250萬、回國後買機車及一筆定存30萬元、為她投保儲蓄險保單3張已繳納50餘萬元，總計要討回340萬餘元，法官判決女兒不用還錢，機車也不用還。（資料照）

2019-10-29 06:11:25

〔記者楊政郡／台中報導〕陳婦要求女兒還她11年前支助留學250萬、回國後買機車及一筆定存30萬元、為她投保儲蓄險保單3張已繳納50餘萬元，總計要討回340萬餘元，女兒說是媽媽自願支助她出國留學、及贈與機車與定存，否認儲蓄保險是媽媽出錢，法官審理認為，女兒說得有理，而且保險也找不到陳婦出資的證據，即使真是媽媽出錢，雙方卻沒有借貸關係，判決女兒錢不用還，機車也不用還。

這是俗稱不肖子訴訟！陳婦今年元月提告，主張2015年間當時女兒沒工作，要買房屋需籌款，她幫女兒籌款買房，將30萬元存入女兒帳戶，現在要求退還，且要求支付4年來利息。

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再者，女兒2006、2007年間到英國讀碩士，生活費、學費、來回機票共支付約250萬元，這筆錢也要還；及女兒回國後沒交通工具，她出錢買機車，還有燃料稅及車險都是她在繳。

另她以女兒為要保人及被保險人，投保3張保險單，3年已繳納50餘萬元，女兒答應把要保人改回陳婦，現在女兒卻拒絕。陳婦要求女兒償還上述3筆總計340萬餘元及返還機車，說女兒現在已有工作，要求清償這些借款。

女兒在法庭上辯稱，媽媽確有支助她留學英國學雜費，但是否250萬她不知道，這是媽媽自願支助，兩人沒有借貸關係；機車是媽媽贈與，登記在她名下，30萬定存也是存入女兒帳戶及參加保險，都是媽媽贈與。

法官審理發現，陳婦供稱30萬定存是女兒要買房屋，需要籌措款項，女兒沒有經濟來源，想幫她買房屋，才將30萬元存入女兒帳戶。法官說女兒並沒有開口借，雙方也無借貸，這屬贈與。

而出國留學支助250萬，如是借貸關係，為何陳婦今年元月才提起訴訟，逾11年期間沒有催討？陳婦說雙方有約定分期償還，11年期間都沒還，也與借貸常理有違。

至於機車，陳婦說是支援女兒生活所需，為使女兒有踏實及歸屬感的心理感受，懂得愛惜，將機車登記在女兒名下，出發點是援助。及3張保單以女兒為要保人及被保險人，但女兒否認錢是陳婦出的，從帳面上是女兒將錢匯入她自己帳戶，讓保險公司從帳戶中直接扣款。

法官說，即使錢真是陳婦出的，也應是借貸關係，陳婦也沒有提出借貸證據，陳婦提起返還不當得利訴訟，無理由應駁回。

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