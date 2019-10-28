虐貓閻王3萬交保拿不出 最終限制住居

虐貓致死的彭姓男子被警方押往地檢署。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-10-28 23:47:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕虐貓致死的新竹市彭姓男子下午已至派出所投案，消息曝光後，有網友趕到派出所，怒喊要彭男給個交代，全案訊後依違反「動物保護法」移送新竹地檢署偵辦，檢察官諭令3萬元交保，但彭男拿不出錢交保，最後改為限制住居。

新竹地檢署晚間陸續有民眾聚集，聲稱要給「虐貓閻王」好看，虐貓影片中，彭男手持單柄平底鍋將幼貓頭顱狠敲到變形，還用螺絲起子狂砸幼貓腳掌後，再將牠以單肢綁繩的方式吊起，甚至殘忍地在貓咪傷口上撒鹽，網友痛罵「畜牲」、「人渣」、「見一次打一次！」

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彭男經網友肉搜，讓原在便利商店上班的他躲了起來，經朋友勸說，最終仍向派出所投案。下午原本有2、30名民眾在三分局門口陸續聚集，對彭男破口大罵，晚上再到地檢署外的人行道企圖堵人。

據了解，有網友準備雞蛋、鹽巴要給彭男一個教訓，警方據報趕到勸導疏散，晚間8點多人群才逐漸散去。

晚間有多名網友在地檢署外企圖堵人。（記者蔡彰盛攝）

警方在地檢署外維持秩序。（記者蔡彰盛攝）

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