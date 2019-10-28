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一次而已？色男糾纏少女拍裸照 連小學生也不放過

男子洪智偉在通訊軟體上搭訕9名少女糾纏要求她們拍裸照，連年僅11歲的國小女童都不放過，所幸她沒有受騙傳裸照，但有7名少女因此傳送裸照，新北地檢署今日依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴洪男。（示意圖）

男子洪智偉在通訊軟體上搭訕9名少女糾纏要求她們拍裸照，連年僅11歲的國小女童都不放過，所幸她沒有受騙傳裸照，但有7名少女因此傳送裸照，新北地檢署今日依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴洪男。（示意圖）

2019-10-28 17:09:24

〔記者王定傳／新北報導〕男子洪智偉在通訊軟體臉書MESSENGER、LINE或交友軟體「cheers、探探」上，搭訕9名少女糾纏要求她們拍裸照，連年僅11歲的國小女童都不放過，所幸她沒有受騙傳裸照，不過，檢警發現共有7名少女因此傳送裸照，甚至有人傳了自慰影片，新北地檢署今日依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴洪男。

檢警調查，洪男犯案手法如出一轍，他先在通訊軟體臉書MESSENGER、LINE或交友軟體「cheers、探探」上創建帳號，開始搭訕糾纏少女、索取裸照，但他並未使用恐嚇手法，就成功拿到裸照。

例如，今年2月，洪男先加了一名年僅13歲少女的臉書，隨即糾纏索取裸照，少女最後拍下露臉及胸部的裸照，並傳送給洪男；4月間，他又透過「cheers」搭訕14歲的少女，在他的慫恿、糾纏下，少女竟拍下自慰影片及裸照。

今年6月間，洪男又在LINE上面，搭訕一名17歲少女，傳訊說：「你的胸部多大阿、全身、我要看」，等少女傳了沒有露臉，但有露胸部及下體的照片後，他還繼續要求：「我要一起的拉、我要打手槍」。

扯的是，洪男甚至搭訕一名年僅11歲的國小女童，傳訊息說：「你還是處女嗎、脫嘛、一次而已嘛！聽話、一張、快脫吧」，引誘女童拍攝裸照，女童並未答應；檢警接獲報案後查出全案共有9人遭洪男騷擾，7人因此傳送裸照，洪男在偵辦時坦承大部分犯行。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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