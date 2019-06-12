與少女嘿咻192次 基隆地院合併判猛男2年徒刑

2019-06-12 19:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕長相帥氣的洪姓男子與身材姣好的少女小姿（化名）才認識2天就上床，自此以每週3次頻率密集嘿咻，累計1年6個月高達192次。基隆地院以每罪判處洪男4月徒刑，合計192次判64年，合併應執行2年徒刑。

判決指出，洪姓男子3年前與多名友人同遊基隆市外木山時，結識未滿16歲的小姿；由於洪男長相俊俏，小姿身材婀娜多姿，也不惶多讓，2人一拍即合，互留臉書、LINE後，即成為男女朋友。

2人交往年餘後因個性不合分手；未料，與洪男分手沒多久，小姿就在國中學妹的手機內發現她三點全露的裸照，懷疑是洪男外流氣到報警。

檢警追查外流的照片是洪男經過小姿同意後拍攝，意外追出，洪與未滿16歲的小姿竟嘿咻頻繁。

小姿自爆，她與洪男才認識2天，就在洪的住處發生性行為，自此以每週3次的頻率，不是在洪男住處，就是在她的家中嘿咻，累計自2016年5月至2017年9月間，嘿咻次數高達192次，將洪依違反「對於14歲以上未滿16歲之女為性交者」起訴。

檢警另追查照片外流經過，認定是洪男將所拍攝的裸照傳給女友小妤（化名），另將洪男依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

法院審理時，洪坦承與小姿密集發生嘿咻，也不否認與小姿每週嘿咻3次，累計一年半共192次，法院以每罪判處洪男4月徒刑，合計192次判64年，合併應執行2年徒刑。

另洪男被控散佈小姿裸照部分，洪男辯稱是因為向小妤炫耀小姿的身材好，可能是小妤看過後轉傳自己後，才將照片流出去給2名女同學，他並未散佈。

法院審理認為，檢方無法舉證洪男散佈小姿的裸照給小妤，讓法院確信就是洪男所為，判洪無罪。

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