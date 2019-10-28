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最萌警犬與「玖壹壹」宣導反毒 民眾直呼卡哇依

知名樂團「玖壹壹」與警犬一起擔綱，上演反毒的短劇。（記者張瑞楨翻攝）

知名樂團「玖壹壹」與警犬一起擔綱，上演反毒的短劇。（記者張瑞楨翻攝）

2019-10-28 14:25:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局警犬隊近期拍攝一部反毒的宣導影片，不但邀請到「玖壹壹」代言，主角還是緝毒警犬，民眾直呼「卡哇依」（可愛），不到1分鐘的劇情，由警犬Pinky擔綱演出，搭配逗趣的旁白，她於片開頭披著國旗登場，又變身為超人正義使者，為了維護社會治安，每天辛勤的搜索毒品，且最愛聽「玖壹壹」的歌，透過輕鬆詼諧的方式，將反毒理念融入影片中。

中市警犬隊與台中知名樂團「玖壹壹」合作，由警犬Pinky擔綱演出，劇情描述警犬緝毒過程，希望民眾不要挑戰警察與警犬對毒品的容忍度，另有一段警犬Pinky最喜歡聽「玖壹壹」歌曲的戲碼，警犬陪同偶像「玖壹壹」樂團一起大聲疾呼，「無毒人生、精彩萬分」。

警犬隊強調， 面對毒品氾濫的環境，反毒是條艱辛且遙遠的道路，除了加強查緝毒品之外，警方希望將預防接觸等觀念深植青少年心中，為此費盡心思製作活潑生動的反毒宣導題材，期待引起共鳴，也希望大眾給予正面鼓勵，共同維護下一代的健康及安全。

反毒短劇由緝毒犬Pinky擔綱。（記者張瑞楨翻攝）

反毒短劇由緝毒犬Pinky擔綱。（記者張瑞楨翻攝）

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