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騎機車沒戴安全帽被開單 阿伯竟對警察讚譽有加

員警執勤態度對警察形象很重要。（資料照，記者蔡文居攝）

員警執勤態度對警察形象很重要。（資料照，記者蔡文居攝）

2019-10-28 13:13:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名70餘歲的陳姓阿伯，日前騎機車沒戴安全帽行經台南市海安路時，被南市警五分局立人派出所一名黃姓警員攔下開單，事後陳姓阿伯不但沒有抱怨，因警察態度很好，還對該名開單員警讚譽有加，直說現在台南市警察的素質進步很多。

台南市議員洪玉鳳今天在市政總質詢時，指她平常在路上散步時常被民眾攔下來，投訴警方取締交通違規態度不佳，像賊一樣常躲在角落抓紅燈右轉。但日前她遇到一名70餘歲的阿伯，卻對她說現在台南市警察的素質進步很多。

陳姓阿伯跟她說，他前幾天騎機車沒戴安全帽，被立人派出所一名黃姓警員攔下來還開紅單。不過，該名員警態度很好，而且非常關心他，認為如果沒戴安全帽繼續上路不安全，還把摩托車上多出來的一頂安全帽拿出來給他戴。

洪玉鳳說，她聽了實在很感動，「很少人被開紅單，警察還被誇獎的，我也是第一次聽到。」可見員警執勤態度對警察形象很重要。她建議警察局長周幼偉以後警察局常訓時，要讓警察同仁了解身為人民保母，執勤時態度很重要，要做得讓民眾有感。

周幼偉表示，我們會朝這方向來做，同時他也會對該名執法的同仁給予嘉許。

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